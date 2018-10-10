Небывалый урожай кукурузы собирают аграрии в Могилёвской области

В этом году в Могилёвской области аграрий соберут урожай, которого не было несколько лет. Высокоурожайные сорта и хорошая погода сыграли на руку фермерам. Кукуруза в первую очередь – для животных. Это не только решённая на год проблема с кормом на ферме, но и экономия на зерне.

Год выдался урожайным. Всё сошлось: и жаркое лето, и умеренные дожди, и тёплый сентябрь. В шкловском хозяйстве «Александрийское» этой весной кукурузы посеяли в два раза больше. Ферма многопрофильная: здесь выращивают и крупный рогатый скот, и птицу. Своего фуражного зерна на корм не хватает. Приходится докупать. Новый большой урожай кукурузы снизит затраты минимум на 11%.

В деньгах экономия составляет больше полутора миллиона рублей. С кукурузным урожаем, к слову, работает экспериментальный комбайн Гомсельмаша. Таких в Беларуси пока три. Машина работает на автопилоте, в кабине есть магнитола, холодильник, микроволновая печь, спутниковая навигация, климат-контроль. Комбайн оставили в «Александрийском», чтобы посмотреть, как он поведёт себя в разных полевых условиях.

Всё зерно, собранное с александрийских полей, свозится в цеха, где делают комбикорм. Кукурузу добавляют в меню и животных, и птицы. Только в этой культуре в максимальном количестве есть необходимые белки.

Одним кукурузным зерном, конечно, стадо не кормят, хотя бывают исключения. Для кулинарных целей на специальных фермах выращивают так называемых кукурузных цыплят. Блюда из них популярны во французской кухне. В меню у птиц только кукуруза. Уже через полторы недели такого питания мясо птицы становится деликатесом.

В среднем с одного гектара в Могилёвской области собирают по 70 центнеров зерна кукурузы. Четверть площадей хозяйства уже убрали. Культуру называют царицей полей, особые условия не нужны. Белорусский климат ей подходит. Главное – соблюдать технологию и искать новые сорта, в этом году урожай получился, в следующем – полей засеют ещё больше.