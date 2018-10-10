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Дмитриев решил использовать клип Ланской, чтобы обратиться к Лукашенко

11.10.2018 20:45 — Разное | Партизан  
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Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему ему тоже, как и Лукашенко, хочется плакать при просмотре клипа на песню о малой Родине.

«У президента выступили слезы на глазах при просмотре клипа про малую Родину.

Знаете, меня тоже за душу берет. Когда я вижу, как райсполкомы в деревнях сносят отличные здания библиотек под предлогом, что люди туда не ходят. Им лень думать, как перепрофилировать библиотеки, а хочется отчитаться об экономии средств.

Плакать хочется, когда в деревнях и малых городах в 21-веке люди могут жить без туалета в доме, а то и без воды. И с дорогами словно после бомбежки.

Не понимаю, когда не хотят помнить известных земляков и ищут «можно или нельзя» прославлять их.

Считаю угрозой то, что регионы вымирают. С работой за достойную плату проблемы, качество жизни, от которого хочется уехать.

Продолжать можно долго.

Использую этот клип, чтобы обратиться к главе государства — прошел первый год малой Родины и самое время провести совещание. Чтобы второй год принес реальные и ощутимые результаты.

Тема — развитие регионов.

Обсудить, как сделать реальное, а не формалистское (назначили и забыли) самоуправление, чтобы люди могли решать свои вопросы и на уровне двора, и на уровне города или деревни. Почему не срабабывают меры по развитию бизнес среды в регионах. Как не сносить построенное в деревнях и малых городах, а развивать, чтобы людям было жить удобно. Какие условия нужны малым и средним городам, чтобы они были не обузой, а локомотивом развития. И многое другое.

Тут поездок не хватает, и мы это видим. Нужна политическая воля и системные решения. Усилия всех, а значит и участие всех на равных. Мы видим, там, где это получается, результаты превосходят все ожидания. Разрушается миф, что люди пассивны и ничего не хотят.

Такой диалог должен быть не только со «своими» организациями, но и с теми, кто готов говорить о сложных проблемах и предлагать решения.

Беларусь не только Минск. Нам нужен большой разговор с серьезными решениями.

Клип красивый, посмотрите».

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему ему тоже, как и Лукашенко, хочется плакать при просмотре клипа на песню о...
 
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