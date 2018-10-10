ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Настоящая победа – это когда ты стал лучше, чем был»

11.10.2018 — Разное | Единство  
Размер текста:
A
A
A

И хотя парню не удалось подняться на высшую ступеньку пьедестала, он не унывает. Егор считает, что это лишь еще один этап на его пути к заветной цели, а самая главная победа – 
над собой – у него впереди.
– В дзюдо меня привел папа, когда я учился во втором классе, за что я ему очень благодарен. Этот вид спорта не только улучшает физическое состояние, но и укрепляет дух. Важным аспектом в занятиях является развитие силы, выносливости, ловкости, – говорит Егор. – Противостояние сопернику и борьба учат принимать важные стратегические решения в считанные секунды. Главное для спорт-смена – постоянно самосовершенствоваться, не опускать руки в случае неудач, а уверенно идти вперед.
В копилке наград Егора порядка 20 медалей и столько же дипломов различных степеней, полученных на областных соревнованиях. На вопрос, кто был его главным соперником, юноша рассудительно отвечает, что для него в приоритете – превзойти собственные результаты.
– Исход соревнований трудно предугадать, – продолжает рассказ собеседник. – Порой спортсмен, который не имеет значимых достижений, показывает неожиданно высокий результат. Спасибо родителям за поддержку. Их вера в меня нацеливает на победы. Благодарен тренерам Сергею Александровичу Пекарю, Александру Владимировичу Гримовичу, Елене Олеговне Жемчуговой, Наталье Анатольевне Шаблинской за то, что вкладывают в меня душу, делятся секретами мастерства, учат работать над собой и отрабатывать комбинации, объясняют, как нужно моделировать поединок. Спорт занимает огромную часть моей 
жизни, планирую стать тренером. На последних соревнованиях я стал обладателем бронзовой медали и считаю это неплохим результатом, ведь большие 
достижения начинаются с маленьких побед.

Фото из личного архива Егора Сушко

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жодино прошел открытый международный турнир СДЮШОР «БЕЛАЗ» по дзюдо среди юношей, посвященный Дню машиностроителя. В весовой категории до 60 кг учащийся 9 «Б»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика