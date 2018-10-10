«Настоящая победа – это когда ты стал лучше, чем был»

И хотя парню не удалось подняться на высшую ступеньку пьедестала, он не унывает. Егор считает, что это лишь еще один этап на его пути к заветной цели, а самая главная победа –

над собой – у него впереди.

– В дзюдо меня привел папа, когда я учился во втором классе, за что я ему очень благодарен. Этот вид спорта не только улучшает физическое состояние, но и укрепляет дух. Важным аспектом в занятиях является развитие силы, выносливости, ловкости, – говорит Егор. – Противостояние сопернику и борьба учат принимать важные стратегические решения в считанные секунды. Главное для спорт-смена – постоянно самосовершенствоваться, не опускать руки в случае неудач, а уверенно идти вперед.

В копилке наград Егора порядка 20 медалей и столько же дипломов различных степеней, полученных на областных соревнованиях. На вопрос, кто был его главным соперником, юноша рассудительно отвечает, что для него в приоритете – превзойти собственные результаты.

– Исход соревнований трудно предугадать, – продолжает рассказ собеседник. – Порой спортсмен, который не имеет значимых достижений, показывает неожиданно высокий результат. Спасибо родителям за поддержку. Их вера в меня нацеливает на победы. Благодарен тренерам Сергею Александровичу Пекарю, Александру Владимировичу Гримовичу, Елене Олеговне Жемчуговой, Наталье Анатольевне Шаблинской за то, что вкладывают в меня душу, делятся секретами мастерства, учат работать над собой и отрабатывать комбинации, объясняют, как нужно моделировать поединок. Спорт занимает огромную часть моей

жизни, планирую стать тренером. На последних соревнованиях я стал обладателем бронзовой медали и считаю это неплохим результатом, ведь большие

достижения начинаются с маленьких побед.

Фото из личного архива Егора Сушко