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12 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят на пленарном заседании V Форума регионов
Новости Беларуси. В основных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, которые пройдут в Могилеве 12 октября, участие примут главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят на пленарном заседании. Его будет предварять личная встреча лидеров. Они обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.
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Новости Беларуси. В основных мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, которые пройдут в Могилеве 12 октября, участие примут главы двух государств, сообщили...
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