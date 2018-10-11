ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси будут штрафовать и арестовывать за антироссийские речевки

12.10.2018 07:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси будут называть за антироссийские речевки. Популярная у недружелюбно настроенных к России граждан кричалка «Кто не скачет …» признана экстремистской, и за ее использование в Беларуси будут привлекать к административной ответственности - штрафовать на 120-600 долларов или арестовывать.

В Беларуси будут штрафовать и арестовывать за антироссийские речевки
После того как в 2015 году молодые люди на праздновании Дня Воли в Минске использовали эту кричалку, ее признали экстремистской и занесли в Республиканский список экстремистских материалов. Однако формально она не считалась запрещенной. В этом году во время матча на стадионе «Динамо» в Минске между сборными Беларуси и Сан-Марино группа белорусских любителей футбола устроила прыжки под речевку.
 
В итоге милиция предложила наказывать «скакунов». Суд Центрального района Минска постановил расширить границы санкций по статье 17.11 КоАП за оскорбительные кричалки. И теперь за антироссийскую речевку можно получить крупный штраф (от 10 до 50 базовых величин) или административный арест. Ее не просто нельзя кричать на улице, но и вообще цитировать где-либо.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будут называть за антироссийские речевки. Популярная у недружелюбно настроенных к России граждан кричалка «Кто не скачет …» признана экстремистской, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мстиславле прошёл пленэр «Крыніцы натхнення»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика