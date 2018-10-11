Кризис соцсетей: как пережить?

Сейчас практически все социальные сети переживают кризис средних лет. Да, у них еще не тот возраст, когда можно говорить о подобном, но ведь время в Интернете двигается намного быстрее. Платформы растут с огромной скоростью, а вместе с тем появляется и множество вопросов к ним. Стоит ли доверять свои данные? Что дает проведение тут времени? Можно ли получать прибыль и дальше? Но в таких условиях достаточно чуть поменять тактику.

Влияние маркетинга на аудиторию

Молодые люди все больше склоняются к тому, чтобы уйти из соцсетей. Многие отмечают большое количество негатива, небезопасность и плохое влияние на них. Что делать? Подарите людям то, чего им не хватает. Покажите, что именно с вашей компанией пользователь начнет чувствовать себя лучше, уделите им время и покажите, что вы готовы решить проблемы. Распространите позитив! Скажите, что вы любите то, что продвигаете, поэтому человек может смело присоединяться к вам.