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Россия запретила экспортировать нефтепродукты и СУГ в Беларусь. Речь о $1-2 миллиардах

12.10.2018 09:08 — Разное | KYKY  
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Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года, пишет TUT.by со ссылкой на Reuters и министра энергетики России Александра Новака.

Подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива. По словам Новака, «что касается автобензина, дизельного топлива, мазута – в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели». При этом сохранятся поставки тех нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси – это продукция нефтехимических заводов.

Источники Reuters сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между странами.

Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин.

Причина проста – избежать потери российского бюджета и уйти от серых схем. Средства от «перетаможки» шести миллионов тонн нефти будут поступать в Беларусь и в этом году, и в следующем.

В «Белнефтехиме» и пресс-службе правительства Беларуси на вопросы о подписанном 10 октября балансе поставок нефтепродуктов пока не ответили.

По данным агентства Argus, железнодорожные поставки нефтепродуктов из России в Беларусь в январе-августе 2018 года составили 2,38 миллиона тонн, что на 375 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Больше всего отгружалось мазута (860 тысяч тонн), нафты (733 тысяч тонн) и вакуумного газойля (589 тысяч). В денежном выражении получилось около одного миллиарда долларов.

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Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года, пишет TUT.by со...
 
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