Жительница Городокского района В.Плешка награждена орденом Матери

«В доме без детей холодно», — говорит, лаская взглядом своих пятерых детей, Валентина Плешка. В этом году по представлению Пальминского сельского исполнительного комитета и ходатайству Городокского районного исполнительного комитета она как достойная многодетная мать удостоена ордена Матери, государственной награды Республики Беларусь. Орден был вручен Валентине Владимировне на торжественном приеме по случаю Дня матери в Витебском областном исполнительном комитете.





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