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Жительница Городокского района В.Плешка награждена орденом Матери

12.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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«В доме без детей холодно»,говорит, лаская взглядом своих пятерых детей, Валентина Плешка. В этом году по представлению Пальминского сельского исполнительного комитета и ходатайству Городокского районного исполнительного комитета она как достойная многодетная мать удостоена ордена Матери, государственной награды Республики Беларусь. Орден был вручен Валентине Владимировне на торжественном приеме по случаю Дня матери в Витебском областном исполнительном комитете. 

Жительница Городокского района В.Плешка награждена орденом Матери

Подробнее читайте в №78  от  12.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
Теги: Витебск
 
 
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«В доме без детей холодно», — говорит, лаская взглядом своих пятерых детей, Валентина Плешка. В этом году по представлению Пальминского сельского...
 
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