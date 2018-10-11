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Жительница Городокского района В.Плешка награждена орденом Матери
12.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
«В доме без детей холодно», — говорит, лаская взглядом своих пятерых детей, Валентина Плешка. В этом году по представлению Пальминского сельского исполнительного комитета и ходатайству Городокского районного исполнительного комитета она как достойная многодетная мать удостоена ордена Матери, государственной награды Республики Беларусь. Орден был вручен Валентине Владимировне на торжественном приеме по случаю Дня матери в Витебском областном исполнительном комитете.
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«В доме без детей холодно», — говорит, лаская взглядом своих пятерых детей, Валентина Плешка. В этом году по представлению Пальминского сельского...
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