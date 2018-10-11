Аграрная политика и цифровая экономика: Могилев принимает пятый Форум регионов

Аграрная политика, унификация законодательства, цифровая экономика и экономическая безопасность. Все это обсуждают в эти дни в Могилеве. Как проходит пятый Форум регионов, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На форуме регионов в Могилеве рекордное количество участников – более двух тысяч: чиновники, представители деловых кругов и бизнеса. Стороны намерены подписать десятки соглашений, причем не о дружбе и культурных обменах, а реальные коммерческие контракты. И сумма пакета документов внушительная – полмиллиарда долларов.

От Брянска до республики Саха. 16 регионов России привлекали внимание к своему краю как могли: песнями и танцами. Чтобы приехать в Могилев делегация из Якутии проделала путь в несколько тысяч километров. С собой привезли свое национальное – пледы, шляпы из конского волоса, а еще музыкальные инструменты.

Пройти мимо выставки не смогли и высокие гости форума. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович больше часа осматривали стенды Города мастеров. Признались: культура и национальные традиции помогают проложить и крепкие экономические мосты между двумя странами.

«Потрясающее впечатление. Такое задали настроение на все эти рабочие дни. Это улица-праздник, это улица единения россиян и белорусов, единения наших культур. У нас так много общего», – сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Форум регионов это не только праздник. В первую очередь, серьезная работа. На повестке дня в этот раз единое правовое пространство, цифровая экономика, устранение торговых барьеров. Аграрная тема – одна из самых обсуждаемых. На полях форума планируют подписать торговый баланс на поставку белорусской сельхозпродукции на следующий год.

«Мы обозначили те предприятия, которые буду поставлять эту продукцию в 19 году. Разбили по ассортименту, в соответствии с заключенными балансами, так чтобы и республика Беларусь, и Российская Федерация понимали, что это процесс будет управляемым. И в тех объемах, как мы обозначили, все это будет поставлено на российский рынок», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь Леонид Заяц.

В этот раз форум регионов проводят в регионе. До этого его принимали Минск, Москва. Форум – это удобная площадка, где власть и бизнес договариваются и заключают контракты.

«Регионы готовились к этому форуму. Под это дело провели интенсивные переговоры с тем, чтобы можно было здесь, на этой площадке, завершить те договоренности, которые были. Это хорошие цифры», – рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Особый статус мероприятию придает участие президентов двух стран. Уже сегодня в Могилеве ожидают приезд Александра Лукашенко и Владимира Путина.