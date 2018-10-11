Возможной причиной аварии космического корабля «Союз» стало столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева.



Фото: Роскосмос / vk.com

По словам Крикалева, пока понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Директор не исключил, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени.

При этом Крикалев констатировал, что ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально: «Надо еще раз сказать, насколько надежно построена система аварийного спасения и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Роскосмосе" назвали возможные причины аварии "Союза" При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение.

Еще одну возможную версию аварии Интерфаксусобственный источник. По его сведениям, из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты. Это привело к тому, что аварийный блок первой ступени вошел в соударение с центральным блоком и повредил его.