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В "Роскосмосе" назвали возможные причины аварии "Союза"

12.10.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Возможной причиной аварии космического корабля «Союз» стало столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева.


Фото: Роскосмос / vk.com

По словам Крикалева, пока понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Директор не исключил, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени.

При этом Крикалев констатировал, что ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально: «Надо еще раз сказать, насколько надежно построена система аварийного спасения и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок».

Еще одну возможную версию аварии Интерфаксу сообщил собственный источник. По его сведениям, из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты. Это привело к тому, что аварийный блок первой ступени вошел в соударение с центральным блоком и повредил его.

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При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение.
 
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