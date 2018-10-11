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В "Роскосмосе" назвали возможные причины аварии "Союза"
Возможной причиной
По словам Крикалева, пока понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Директор не исключил, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени.
При этом Крикалев констатировал, что ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально: «Надо еще раз сказать, насколько надежно построена система аварийного спасения и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок».Еще одну возможную версию аварии Интерфаксу
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При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение.
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