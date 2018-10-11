Дети, имущество и измены. Что можно прописать в брачном договоре

Права и обязанности

Есть ли установленный образец брачного договора? Что можно в нем указать?

Г. Гаевский, Минск

- Нет, установленного образца брачного договора не существует. Однако у нотариусов, удостоверяющих брачные договоры, есть примерные формы таких соглашений.

Так, стороны могут закрепить:

• права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в т.ч. после расторжения брака;

• порядок раздела имущества;

• совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака;

• условия относительно невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.) и иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми и т.п.

Можно ли в документе прописать правила воспитания детей?

- Конечно, можно. Это может быть как свободное участие в воспитании детей после расторжения брака, так и участие в воспитании с некоторыми условиями.

Например, супруга по брачному договору можно обязать посещать общественные места и зрелищные мероприятия с детьми не менее определенного количества раз в неделю продолжительностью не менее определенного количества часов, забирать и привозить ребенка по согласованному сторонами графику на образовательные, развивающие и оздоровительные мероприятия и т.п.

Собираемся с мужем покупать квартиру. Но я вкладываю в это практически все свои сбережения, а супруг почти не участвует. Могу ли я инициировать оформление брачного договора, чтобы обезопасить себя в будущем?

Н. Валько, Брест

- Да, конечно, вы можете настаивать на заключении брачного договора. Однако для его оформления необходимо добровольное волеизъявление другой стороны. Поэтому если ваш супруг не согласен подписать брачный договор, то принудить его к этому вы не вправе. Даже через суд.

Мы в браке уже 3 года. Можем ли мы заключить брачный договор?

К. Аникеев, Гомель

- Конечно, брачный договор заключается в любое время в период брака.

Не раз видел в американском кино, как супруги оговаривают в брачном договоре вопрос супружеской неверности. Интересно, можно ли в Беларуси в брачном договоре прописать пункт об измене с обеих сторон?

Г. Савицкий, Минск

- Такой пункт прописать можно в том случае, если он, по мнению нотариуса, не будет нарушать права и законные интересы сторон.

Как расторгнуть

Сколько стоит оформление брачного договора?

А. Петровская, Гродно

- За удостоверение брачного договора взимается нотариальный тариф в размере 6 базовых величин (147 белорусских рублей). За подготовку проекта брачного договора с вас дополнительно возьмут 2 базовые величины (49 белорусских рублей). Нотариус укажет вам сумму оплаты и реквизиты, оплатить услуги можно в ближайшем отделении банка.



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Когда брачный договор считается недействительным? Можно ли оспорить брачный договор при разводе?

Н. Кирилюк, Минск

- Брачный договор может быть признан недействительным, если он включает положения, нарушающие законодательство (например, закрепляет неравенство супругов), носит мнимый или притворный характер, заключен психически нездоровым лицом либо под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы, вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных условиях.

Можно ли заключить брачный договор, находясь в браке? Когда брачный договор вступает в силу?

Н. Красильникова, Брест

- Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими в брак, вступает в силу со дня регистрации брака. Брачный договор, заключенный между супругами, вступает в силу со дня его нотариального удостоверения.

Поясните, какие документы необходимы для государственной регистрации брачного договора?

Г. Зайцев, Витебск

- По общему правилу, брачный договор регистрируется не государством, а нотариусом. Однако если брачный договор содержит условия о недвижимом имуществе, то он подлежит государственной регистрации в кадастровом агентстве и вступает в силу с даты регистрации.

Для удостоверения договора потребуются паспорта сторон; свидетельство о заключении брака; документы, подтверждающие принадлежность имущества.

Брачный договор можно заключить как в отношении, совместно нажитого имущества, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в период брака.

Односторонний отказ от брачного договора не допускается. Брачный договор может быть изменен, расторгнут по взаимному согласию лицами, вступившими в брак, либо супругами до расторжения брака.