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Дрибинский РОЧС: помогите родителям-пенсионерам подготовиться к отопительному сезону
12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Октябрь. Летающая паутинка вселяет надежду на бабье лето. Однако по утрам одетая в искристую шубу инея трава предвещает скорое наступление зимы. Горожанам тепло будет поступать от центрального отопления, а вот жителям частного жилого сектора придется ежедневно это тепло добывать, в том числе и путем топки печи.
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Октябрь. Летающая паутинка вселяет надежду на бабье лето. Однако по утрам одетая в искристую шубу инея трава предвещает скорое наступление зимы. Горожанам тепло...
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