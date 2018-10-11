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«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз

12.10.2018 12:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В понедельник 8 октября представительница Беларуси на «Евровидение-2013» Алёна Ланская презентовала новый клип. За несколько дней видео посмотрели более 80 тысяч раз.  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

Ролик называется «Куточак Беларусi». В нём рассказывается про уже состоявшегося мужчину, который вернулся в дом, где прошло его детство. Главный герой клипа листает альбом и предаётся воспоминаниям. Перед его глазами всплывают поездки на велосипеде, косьба, рыбалка. Мужчина вспоминает учёбу в школе, помощь семье по хозяйству и детские развлечения.  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

Пользователи социальных сетей назвали клип очень красивым и трогательным. Они также отметили, что все мы родом из детства, когда «небо было синим-синим, когда мы бежали просто потому, что силы, веселье и друзья рядом, когда в объятиях бабули столько любви и заботы...».  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

«Ох, Алёна, спасибо вам и вашей команде, в этом клипе я увидела своё детство, которое провела в деревне у бабушки… все каникулы и выходные. Как будто вернулась на 16 лет назад. Поёте вы, конечно, великолепно. Очень качественно снят клип. Отдельное спасибо за исполнение на родном языке. Отправлю ссылку маме, пускай тоже посмотрит. Уж очень за душу берёт. Думаю, очень много людей увидят в этом клипе своё детство, как и я»,  

«Очень-очень круто, просто до слёз пробирает! Спасибо. Работаю в школе и иногда делаю минутки, посвященные Родине. Сегодня показала клип детям, смотрели и слушали, как завороженные. Потом столько восторгов было, словами не описать!».  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

Как рассказала Алёна Ланская, клип снимался целый год. Артистка поимённо поблагодарила более 30 человек, которые участвовали в создании клипа. Автором музыки и слов выступила Юлия Быкова, аранжировкой занимался её супруг Евгений Олейник. Роль режиссёра на себя взяла Анна Герт. Кстати, на своей странице в Instagram женщина разместила кадры того, как снимался клип.  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

Интерес к ролику был вызван сразу несколькими моментами. Первый – воспоминания о детстве, ведь многие люди временами вспоминают свои детские годы. Второй – малая родина, ведь в Беларуси 2018 год объявлен Годом малой родины. Третий – сама Алёна Ланская.  

«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз
Фото: instagram.com/anna_gert_production  

Белорусская певица представляла страну на конкурсе «Евровидение-2013», где прошла в финал и заняла 16 место. А вот в рейтинге самых красивых участниц «Евровидения-2013» Алёна заняла второе место. Ланская является лауреатом множества музыкальных конкурсов и заслуженной артисткой Беларуси.  

Летом 2018 года Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске

Инцидент случился в пятницу 13 – здесь подробности.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В понедельник 8 октября представительница Беларуси на «Евровидение-2013» Алёна Ланская презентовала новый клип. За несколько дней видео...
 
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