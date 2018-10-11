ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интим за деньги: как устроен секс-бизнес в Беларуси

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Их не останавливают огромные штрафы, административные аресты и высокая вероятность подцепить неизлечимое заболевание. Интимные услуги за деньги оказывают не только женщины, но и мужчины. Чем привлекает подобный заработок? Как им удается вести двойную жизнь годами и кто вербует людей для таких занятий? 

Поздний вечер. Минская кольцевая дорога. С оперативником, переодетым в штатское, едем на так называемые «точки». «Девочки зачастую собираются в одних и тех же местах – это удобно как для них, так и для клиентов, которые всегда знают, где их найти», – рассказывает оперативный сотрудник Ленинского РУВД Минска

Вопреки распространенному заблуждению, сексуальные услуги за деньги оказывают не только женщины. Несколько раз на улице задерживали и мужчин. В Беларуси проституция – вне закона. За торговлю собственным телом грозит штраф и не только. 

«С некоторого времени у нас начал действовать и административный арест – до пятнадцати суток. Но, как правило, сразу по истечении срока ареста человек все равно продолжает этим заниматься, поскольку других источников дохода нет», – отмечает заместитель начальника Главного управления МВД Беларуси Дмитрий Цаюн

Выезд из Минска. Трасса на Гродно. Магистраль, по которой в Европу круглосуточно идут потоки фур. Здесь всегда есть спрос на интим за деньги. На обочине маячат женские фигуры, подъезжаем к ним. 

- Привет, девчонки! Работаете? 

- Работаем. 

- Что по ценнику? 

- 50 рублей – 25 долларов. 

- Это за ночь? 

- Нет, за один раз. 

Нине – двадцать два года. Стаж «работы» на трассе – около двух лет. На условиях конфиденциальности она соглашается на разговор. Говорит, что в первый раз выйти было сложно, так как конкуренция на «точках» большая, вся территория поделена. По образованию Нина маркетолог, но, как утверждает девушка, работать по профессии не получается. Не очень ладится и в семье – близкие, в том числе мама, знают о занятии Нины. Ей она пообещала больше не работать на трассе. 

Сегодня ночью вместе с Ниной на трассе ее напарница – той 23. Она в интим-бизнесе около трех лет. Говорит, что подолгу на холоде стоять не приходится: клиентов много. До этого она работала в рыбном хозяйстве, но финансовые проблемы вынудили выйти на трассу. Родителям на занятие девушки все равно.

Рассказывает, что по специальным талонам ходит к врачам, постоянно проверяется на болезни. На вопрос о том, предохраняется ли с клиентами, сначала молчит. Потом говорит, что зависит от желания клиента.

По статистике, 90% тех, кто занимается проституцией, – это носители различных венерологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатита, поэтому информацию о каждом задержанном правоохранительные органы передают медикам. Те в свою очередь делают все, чтобы минимизировать возможный всплеск заболеваний. Медицинское обследование этой группы лиц оплачивает государство. 

«Обычно они приходят сами. А часть мы приглашаем – к нам поступают списки тех, кто привлекался по статье, – говорит заведующий амбулаторным дермато-венерологическим отделением Минского городского клинического диспансера Владимир Яромич. – Некоторые заинтересованы и являются регулярно. Нередко выявляем ВИЧ, в этом случае сведения передаем дальше – ими начинают заниматься уже специалисты по ВИЧ-инфекции».

Интим за деньги: как устроен секс-бизнес в Беларуси

В Минске несколько лет работает анонимный консультационный кабинет для женщин секс-бизнеса. Как отмечает региональный координатор Анастасия Минкевич, кабинет действует в рамках специального проекта, который финансируется Глобальным фондом и поддержан Минздравом Беларуси. 

«Наша основная цель – чтобы женщина пришла и протестировалась. При необходимости выдаем талон на обследование у доктора на предмет инфекций, передающихся половым путем. Порядка 7% девочек, с которыми мы работаем, являются носителями ВИЧ», – отмечает Минкевич. 

В рамках проекта также действует горячая линия. Специалисты проводят консультации, бесплатно выдают средства контрацепции. По словам координатора, есть отдельная интернет-платформа, предназначенная только для женщин. По Минску и Минскому району работает команда социальных работников, а также курсируют два мобильных анонимно-консультационных кабинета. 

Вызвать на откровенность даже тех, кто все-таки пришел в кабинет, непросто. Девушки закрытые, интуитивно ищут спрятанные камеры и средства прослушки. Многие из них замужем и нередко приходят на обследование вместе с мужьями. В этом случае тестируют обоих. 

Интим за деньги: как устроен секс-бизнес в Беларуси

Больше, чем у половины женщин «легкого поведения» есть дети. Многие из матерей лишены родительских прав, но изменить жизненную ситуацию они не могут. «От нее требуют, чтобы она устроилась на работу. Но с профессией или вообще ее отсутствием она не может обеспечить ребенку хотя бы средний уровень жизни», – поясняет координатор проекта Анастасия Минкевич. 

Ее слова подтверждает и оперативник, с которым мы выехали на рейд по ночному Минску. «Мы одну девчонку недавно задержали, а она говорит, что три дня ничего не ела, поскольку три дня не могла найти клиента и как-то заработать себе на еду. По-человечески ее, конечно, жаль», – делится он. По словам оперативника, среди задержанных есть и одинокие девушки, и семейные, и даже те, кто работает на пятом – шестом месяце беременности. 

Лене 30 лет. Шесть из них она «отстояла» на трассе. Выйти на дорогу вынудила наркозависимость. Говорит, что употребляла долго, более 16 лет, и «ударно» – на наркотики нужны были деньги. По словам Лены, на трассе употребляют наркотики 99% девочек. Даже те, кто пришел трезвым, начинает колоться в течение полугода. Потому что невозможно пропускать через себя клиентов на трезвую голову.

Лена ВИЧ-инфицированная, но это – последствие наркотиков, и ВИЧ появился раньше, чем началась работа на трассе. «Я всегда испытывала страх. Понимала, что несу ответственность за клиента. Мне не все равно. И я всегда говорила клиенту: если девочка соглашается на все, на любой незащищенный секс, значит, ей терять нечего», – признается она. 

Говорят, что бывших наркоманов и проституток не бывает. Но недавно в жизни Лены произошли изменения – она ушла из секс-бизнеса и перестала употреблять наркотики. Может назвать даже точный срок: год, семь месяцев и 23 дня. Нынешняя сфера ее работы – помощь наркозависимым, ВИЧ-инфицированным и тем, кто пока еще не ушел с трассы. 

Интим за деньги: как устроен секс-бизнес в Беларуси

Ирине тоже 30 лет. В сфере интим-услуг она пять лет. Клиентов находит через интернет. Круг мужчин, с которыми она встречается, ограничен: в него не попадают те, кому меньше 35 лет и выпившие мужчины. Для нее секс-бизнес – это возможность заработать. 

«Вот представьте, будешь всю жизнь работать на вроде нормальной работе и по итогу не заработаешь даже на собственное жилье. Помимо этого, у меня родилась дочка – я вышла рано замуж», – рассказывает Ирина. Ее дочке сейчас 12 лет. Девочка не догадывается, каким образом мама добывает деньги. 

«Своей дочери я такой судьбы не желаю. Нет! Ни в коем случае! Я ею очень занимаюсь: мы изучаем иностранные языки, посещаем бальные спортивные танцы. Я очень много времени ей уделяю в плане учебы и воспитания», – поясняет она.

В другом городе у Ирины осталась мама, она на пенсии. Но Ира регулярно отправляет матери денежные переводы. «У меня есть определенная цель – заработать на собственное жилье. Я хочу купить квартиру или дом где-то в Европе и уже там как-то обосноваться», – добавляет она. 

Эксперты отмечают: за быстрыми деньгами люди готовы ехать куда угодно. Из года в год список регионов, куда отправляется «живой товар», практически не меняется: Турция, Северный Кипр, Европа, Россия. За всем этим стоят вербовщики.

Большая часть женщин понимает, куда и зачем они едут. Но есть и те, кто попадает в притоны не по своей воле. Соцсети буквально завалены предложениями о работе за рубежом. Везде обещают хорошую зарплату и официальное трудоустройство – даже без нужной квалификации.

«Для сутенеров, вербовщиков самое главное, чтобы девушка выехала. Какие там условия работы будут – это уже предстоит разбираться на месте, потому что любые танцы, консумации так называемые, не приносят такой доход заведению, как непосредственно занятие проституцией», - отмечает заместитель начальника Главного управления МВД Беларуси Дмитрий Цаюн. 

В Беларуси много лет действует программа международной ассоциации «Ла Страда». Специалисты помогают предотвратить ситуации, связанные с сексуальным рабством, замаскированным под трудоустройство.

«Пятнадцать лет назад никто не думал, что очень много вербовки будет в социальных сетях. Именно вербовки, связанной с сексуальной эксплуатацией,констатирует руководитель программы «Ла Страда Беларусь» Елена Нестерук. – А если еще учесть, что вербовщики – опытные психологи... Они работают, как в активных продажах: вот если ты сейчас не согласишься, то такое замечательное место, где заработаешь много денег, – уйдет».

Интим за деньги: как устроен секс-бизнес в Беларуси

Зачем ресторану модели? Почему танцовщице не надо уметь танцевать? Казалось бы, ответ очевиден. Но многие наивно полагают: плохое может случиться с кем угодно, но только не со мной. «Если вам кажется, что все очень замечательно, посоветуйтесь с кем-то, кто является незаинтересованной стороной. Есть возможность позвонить на общенациональную линию 113 – проконсультироваться. Можно позвонить с мобильного телефона на линию 7-113. И у нас на сайте lastrada.by можно проконсультироваться онлайн, либо через электронную почту», – призывает Нестерук. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как девушкам из интимного бизнеса удается годами вести двойную жизнь и кто вербует их на то, чтобы продавать свое тело за деньги?
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска закрывается кафе, которое не проработало и года. Угадайте, какое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика