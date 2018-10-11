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14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

12.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане отмечают великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

История

Праздник установлен в память о событии, которое произошло в начале Х века в столице Византийской империи – Константинополе, который подвергся нападению мусульман.

Город мог в любой момент пасть. Поэтому многие его жители собрались в одном из храмов – Влахернском – для совместной молитвы о спасении. Среди них был юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Неожиданно они увидели саму Богородицу, которая сняла плат со своей головы и распростёрла его над теми, кто молился. Вдруг на море поднялась буря, не давшая вражеским кораблям даже подойти к Константинополю.

В честь Покрова названы многие православные храмы. На Жлобинщине таких сегодня два: в Стрешине и Кирово (до 1930-х годов – Святое). И это не случайно. Ведь для православного человека Богородица не просто Та, Кто родила Христа. Для верующего Она – духовная Мать, которая разделяет с ним радости и тревоги.

Поверья

С праздником Покрова связано множество народных поверий и примет. Так, венчание на Покров и сегодня воспринимается чем-то вроде гарантии счастливой семейной жизни. Издавна с этого дня на Руси начинался период свадеб, после того как завершалась уборка урожая и у крестьян появлялось время для веселья.

По народному поверью, чтобы детки в семье не болели, были крепкими и не подверженными чужой зависти и недоброму взгляду, принято в этот день обливать их водой через большое решето на пороге дома. Проводить подобный ритуал должна была самая пожилая женщина в доме, когда-либо рожавшая.

На Покров определяли предстоящие изменения в природе. Так, если первые снежинки упадут на землю именно в этот день, значит, настоящие холода наступят нескоро. Если ещё не все перелётные птицы улетели в тёплые края, то стоит ждать мягкую зиму.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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14 октября православные христиане отмечают великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. История Праздник установлен в память о событии, которое...
 
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