В Добрынской школе открыли стенд посвященный заслуженной учительнице БССР



Октябрьское солнышко залило светом просторный, уютный двор Добрынской детский сад-средней школы. Из здания доносились звонкие детские голоса. Этот день выдался особенным для коллектива школы: он увековечит память о человеке, ставшем для многих жителей Добрыни примером. Именно память, уважение, любовь, желание донести до потомков историю жизни выдающегося учителя, «учителя от Бога», вдохновили коллектив педагогов и учеников на создание в Добрынской школе стенда, посвященного заслуженной учительнице БССР Зинаиде Ивановне СТУДНЕВОЙ.

Торжественное открытие стенда состоялось в кабинете истории Добрынской школы в день рождения заслуженного учителя — 8 октября. Здесь собрались бывшие ученики Зинаиды Ивановны, учителя и учащиеся школы.

—Самое главное для каждого человека — найти свое место в жизни. Поэтому знания о своей малой Родине и людях, живущих рядом, помогут лучше узнать окружающий мир и найти свое место в обществе, — отметила Тереса Михайловна Чебанова, учитель географии. — Сегодня мы радуемся каждому дню, учимся, работаем, любим, воспитываем детей и внуков. И бережно из поколения в поколение передаем память о тех, кто помог нам стать настоящими людьми, подарил знания и счастье общаться с умным и добрым другом — учителем.

Самой благородной профессии на земле — профессии учителя — Зинаида Ивановна посвятила всю свою жизнь. Она родилась в селе Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, но Добрынь стала для нее родной, так как именно здесь прошла вся трудовая деятельность как педагога.

Некоторое время Зинаида Ивановна работала учителем естествознания, химии и географии в школе в селе Пышок Кировской области. Познакомившись со своим будущим мужем Петром Ивановичем, в 1946 году переехала в Дубровенский район. На протяжении двух лет руководила Пищиковской начальной школой, а с 1948 по 1965 годы — учительницей начальных классов в Добрынской средней школе.

В 1945 году Зинаида Ивановна Студнева награждена медалью «За трудовое отличие». А в 1963 году ей было присвоено звание заслуженный учитель БССР.

На празднике присутствовали ее бывшие ученики и коллеги, просто жители агрогородка, которые поделились своими воспоминаниями о родной школе, любимых учителях и о Зинаиде Ивановне, которая оставила добрый след в их жизни.

В 2019 году в Добрынской детский сад-средней школе планируется открытие мемориальной Доски в память о выдающемся учителе, где почетными гостями станут дети и внуки Зинаиды Ивановны.

На 92 году жизни Зинаиды Ивановны Студневой не стало. Но среди ее учеников много тех, кто посвятил себя педагогике, вдохновившись ее примером. А значит, она продолжает жить среди нас.