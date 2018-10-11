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Дубровенцы почтили память погибших воинов в годы ВОВ

12.10.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенцы почтили память погибших воинов в годы ВОВ

Патриотическая акция «Дорогами освободителей», стартовавшая в районе 1 октября, продолжается. Следующим адресом ее проведения стал аг.Ляды.14 июля 1941 года д.Ляды была захвачена немцами, а 5 октября 1943 года данный населенный пункт был освобожден от фашистских оккупантов.
В пятницу у братского захоронения в Лядах жители Дубровенщины почтили память 359 воинов, которые отдали свои жизни, освобождая этот населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации «Белорусский фонд мира», напомнила о подвиге воинов-освободителей и призвала земляков хранить и передавать из поколения в поколение память о горьких и радостных событиях тех лет. Она рассказала, что в районе продолжается работа по установлению имен погибших, и подчеркнула, что главная ценность для людей — мир.


Дубровенцы почтили память погибших воинов в годы ВОВ

Библиотекарь Елена Прудникова зачитала отрывок из воспоминаний о тех страшных событиях жительницы агрогородка Валентины Синяковой, которые были записаны школьниками.
Поздравили со знаменательной датой жителей аг.Ляды председатель Волевковского сельского исполнительного комитета Александр Кузьменков и Виктория Храмцова, и.о. первого секретаря Дубровенского РК ОО «БРСМ», артисты районного Дома культуры.
На митинге не было равнодушных, и слезы в глазах многих блестели не только от ветра.
А завтра Дубровенщина отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков очередного населенного пункта — Застенки. И снова основным лейтмотивом торжеств является пожелание всех: чтобы война осталась только в памяти. Митинг состоится в 14.00.
Юлия СТАРАВОЙТОВА. 

 
 
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Патриотическая акция «Дорогами освободителей», стартовавшая в районе 1 октября, продолжается. Следующим адресом ее проведения стал аг.Ляды.14 июля 1941 года д.Ляды
 
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