Дубровенцы почтили память погибших воинов в годы ВОВ





Патриотическая акция «Дорогами освободителей», стартовавшая в районе 1 октября, продолжается. Следующим адресом ее проведения стал аг.Ляды.14 июля 1941 года д.Ляды была захвачена немцами, а 5 октября 1943 года данный населенный пункт был освобожден от фашистских оккупантов.

В пятницу у братского захоронения в Лядах жители Дубровенщины почтили память 359 воинов, которые отдали свои жизни, освобождая этот населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации «Белорусский фонд мира», напомнила о подвиге воинов-освободителей и призвала земляков хранить и передавать из поколения в поколение память о горьких и радостных событиях тех лет. Она рассказала, что в районе продолжается работа по установлению имен погибших, и подчеркнула, что главная ценность для людей — мир.







Библиотекарь Елена Прудникова зачитала отрывок из воспоминаний о тех страшных событиях жительницы агрогородка Валентины Синяковой, которые были записаны школьниками.

Поздравили со знаменательной датой жителей аг.Ляды председатель Волевковского сельского исполнительного комитета Александр Кузьменков и Виктория Храмцова, и.о. первого секретаря Дубровенского РК ОО «БРСМ», артисты районного Дома культуры.

На митинге не было равнодушных, и слезы в глазах многих блестели не только от ветра.

А завтра Дубровенщина отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков очередного населенного пункта — Застенки. И снова основным лейтмотивом торжеств является пожелание всех: чтобы война осталась только в памяти. Митинг состоится в 14.00.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.