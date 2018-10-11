Неделя матери стартовала в Беларуси





Традиционная Неделя матери в этом году проходит в Беларуси с 8 по 14 октября.

В каждом регионе страны запланирована своя программа мероприятий, включая обязательное чествование многодетных матерей на приемах в областных и городских администрациях. Неделя будет наполнена яркими, запоминающимися событиями, цель которых — выражение высшей признательности женщинам-матерям за их благородный труд, объединение усилий всего общества в повышении престижа материнства. Пройдут просветительские акции, круглые столы, вручения подарков, концерты и представления.

В нашем государстве забота о материнстве и детстве — в числе значимых приоритетов. Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений социальной политики и одной из основ демографической безопасности. Одной из знаковых мер долгосрочной поддержки многодетных семей с 2015 года стал семейный капитал. Он назначается в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.

В Беларуси на 1 октября этого года открыто почти 59 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $589,18 млн.

Также в связи с рождением и воспитанием детей законодательством преду¬смотрены 11 видов пособий. Эта разветвленная система постоянно совершен-ствуется, учитывая нужды социально уязвимых категорий семей, многодетных и прочих. На 1 июля 2018 года почти каждый третий ребенок в стране (всего более 530 тыс. человек) так или иначе получал поддержку в виде пособия.

Малообеспеченным семьям государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. За 6 месяцев 2018 года такую бесплатную помощь на общую сумму свыше Br11,2 млн предоставили почти на 19 тыс. детей.

Учет многодетных семей ведется на региональном уровне — на базе территориальных центров социального обслуживания населения, в которые по¬ступает информация из учреждений образования, здравоохранения, системы МВД. Планируется к 2020 году для мониторинга оказания таким семьям полноценной господдержки создать республиканскую межведомственную базу данных многодетных семей.

«Труд материнства высоко оценивается на государственном уровне. Для матерей, воспитавших пятерых и более детей, предусмотрена высокая государственная награда — орден Матери. В стране уже награждены более 9,5 тыс. матерей, из них 621 женщина — в 2018 году», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. К ордену преду¬смотрена денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума (размер БПМ с 1 августа по 31 октября 2018 года составляет Br213,67).

По материалам БЕЛТА.