ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»

12.10.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»

Беларусь готовится к знаменательному событию — 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которое вся страна масштабно отметит 3 июля 2019 года. А на Дубровенщине уже дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей». 1 октября состоялся митинг в д.Баево. Ровно 75 лет назад, 1 октября 1943 года, данный населенный пункт был первым освобожден от фашистских оккупантов и отсюда началось пошаговое освобождение Дубровенского района.


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»

Открыла митинг Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации «Белорусский фонд мира». Она напомнила присутствующим вехи истории на пути освобождения Дубровенщины от немецко-фашистских захватчиков и призвала беречь и ценить мир на земле, помнить всех тех, кому мы обязаны свободой и независимостью.


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»

Поздравили со знаменательной датой жителей д.Баево Сергей Шилов, председатель Зарубского сельисполкома и Виктория Храмцова, и.о. первого секретаря Дубровенского РК БРСМ. А местная жительница Татьяна Василевская еще раз напомнила присутствующим о страшных событиях тех лет, когда Красная горка и вода в р.Мерея были красными от крови солдат. Она заверила, что в нашей памяти советский солдат навеки останется воином-победителем и воином-освободителем.


На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»

В память о героях Великой Отечественной войны, в благодарность за мужество, стойкость и жертвенность звучали стихи и песни в исполнении артистов районного Дома культуры.
К подножию памятника и мемориальным плитам легли яркие осенние букеты цветов. Пусть же такой яркой будет наша память о тех днях и тех людях, об их подвигах, их жизни и смерти.
Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готовится к знаменательному событию — 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которое вся страна масштабно отметит 3 июля 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-начальника налоговой в Гомеле осудили на 5,5 лет за взятку картиной и вазой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика