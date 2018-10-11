На Дубровенщине дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей»





Беларусь готовится к знаменательному событию — 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которое вся страна масштабно отметит 3 июля 2019 года. А на Дубровенщине уже дан старт патриотической акции «Дорогами освободителей». 1 октября состоялся митинг в д.Баево. Ровно 75 лет назад, 1 октября 1943 года, данный населенный пункт был первым освобожден от фашистских оккупантов и отсюда началось пошаговое освобождение Дубровенского района.



















Открыла митинг Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации «Белорусский фонд мира». Она напомнила присутствующим вехи истории на пути освобождения Дубровенщины от немецко-фашистских захватчиков и призвала беречь и ценить мир на земле, помнить всех тех, кому мы обязаны свободой и независимостью.



















Поздравили со знаменательной датой жителей д.Баево Сергей Шилов, председатель Зарубского сельисполкома и Виктория Храмцова, и.о. первого секретаря Дубровенского РК БРСМ. А местная жительница Татьяна Василевская еще раз напомнила присутствующим о страшных событиях тех лет, когда Красная горка и вода в р.Мерея были красными от крови солдат. Она заверила, что в нашей памяти советский солдат навеки останется воином-победителем и воином-освободителем.







В память о героях Великой Отечественной войны, в благодарность за мужество, стойкость и жертвенность звучали стихи и песни в исполнении артистов районного Дома культуры.

К подножию памятника и мемориальным плитам легли яркие осенние букеты цветов. Пусть же такой яркой будет наша память о тех днях и тех людях, об их подвигах, их жизни и смерти.

Светлана ШУРПАКОВА.