С 14 октября владельцы электромобилей будут освобождены от уплаты дорожного сбора

Указ № 273 о мерах по стимулированию использования электромобилей был подписан еще летом, 10 июля. Он предусматривал несколько вариантов поддержки интереса к электромобилям.





Больше всего владельцы ждали, конечно же, отмены дорожного сбора. Станции техосмотра уже получили указание организовать работу по выдаче разрешений на участие в дорожном движении с учетом введенной льготы.

— Никаких сложностей для нас это не принесло. Просто при подаче документов для прохождения техосмотра владелец заявляет, что у него электромобиль. Инженер станции диагностики осмотрит машину, убедится, что она соответствует определению «электромобиль». Если все в порядке, то при подаче документов не понадобится показывать чек, подтверждающий уплату дорожного сбора, — прокомментировали ситуацию на одной из минских станций техосмотра.

Напомним, что по правилам ЕЭК ООН электромобилем является механическое транспортное средство, в конструкции которого заводом-изготовителем не предусмотрен двигатель внутреннего сгорания. Это значит, что гибридные модели вроде Opel Ampera или Mitsubishi Outlander PHEV, которые имею на борту как электромотор, так и ДВС, льготой воспользоваться не смогут.





Еще одна льгота предусматривает освобождение от НДС при ввозе зарядных станций, не производимых на территории РБ. Выдавать заключение будет Минпром на основании заявлений от юрлиц или ИП, которые ввозят зарядные устройства. Решение об освобождении от НДС или отказе будет приниматься в течение 20 рабочих дней.

Землепользователи вправе использовать свои участки в том числе и для установки зарядных станций и зарядки электромобилей без изменения целевого назначения таких участков.

Остается только пожалеть, что нет ни одной льготы, которая бы помогала экономить не на содержании, а на покупке таких авто. Пока только один банк выдает целевой кредит в евро под 5−6% для покупки электромобиля или подзаряжаемого гибрида.

После возврата таможенных пошлин на ввоз электромобилей для юрлиц цены вновь взлетели. Теперь необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 17% от стоимости и 20% НДС от стоимости (включая пошлину). Физлица платят 54% от стоимости. То есть до уровня европейских государств с их преференциями и льготами при покупке мы еще очень сильно не дотягиваем. Так что вряд ли принятые меры смогут реально простимулировать белорусов на покупку электромобиля.

В настоящее в ремя в Беларуси зарегистрировано чуть больше сотни электромобилей, 35 из них — в Минске.