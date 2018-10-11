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Путин прибыл в Могилев для встречи с Лукашенко
12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин прибыл в Могилев, где встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и примет участие в V Форуме регионов двух стран, передает
Тема форума – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».
На мероприятии будут присутствовать руководители Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, главы ряда министерств и ведомств, а также представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.
Напомним, более 80 субъектов РФ имеют торгово-экономические отношения с Беларусью. Кроме того, в республике официально аккредитованы представительства двух российских регионов: Краснодарского края и Нижегородской области.
В 11 регионах России открыты отделения посольства Беларуси, в крупных городах также зарегистрированы белорусские торговые дома.
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Президент России также примет участие в V Форуме регионов двух стран, в ходе которого будут обсуждаться приоритетные направления сотрудничества.
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