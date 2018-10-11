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Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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А перед этим продлят подземный переход для пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября

Автор фото: Алексей ГАНЧУК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября

Неделю назад мы писали, как началась установка новых блоков для подземного перехода. Пролетела неделя, и блоки превратились в единое целое, прочно связаны между собой. Сейчас они тщательно окутываются гидроизоляцией, затем их засыплют грунтом и гравийной подушкой. Сверху ляжет асфальт, и движение между двумя частями города будет по трём полосам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября

По сути половину Кобринского моста построят.

Старый мост уходит в прошлое

Утром 10 октября картина была такая: старую часть прежнего моста срывали, а над путями появился механизм, замеченный на строительстве Западного обхода. «Это консольно-шлюзовой механизм, с его помощью мы демонтируем старые пролёты», — объяснил Олег Белый, работы на этом участке ведёт его «Мостоотряд-58».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября


Со стороны заметно, что новый мост на метр выше прежнего. В этом есть практическая необходимость: железнодорожную линию электрифицируют. Это позволит уменьшить расходы на эксплуатацию локомотивов и стоимость перевозки грузов. Также снизится экологическая нагрузка. Дело в том, что в продуктах сгорания топлива тепловозов содержится много вредных веществ, включая тяжёлые металлы. Конечно, нынешнее топливо — это не былой уголь, но Бресту, как мощному железнодорожному узлу, за прошедшее столетие досталось немало…

Планёрка ниже уровня грунта

А в 10 утра на другом участке, где строят подземный переход, началась рабочая планёрка. Представитель заказчика, заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский, вместе с подрядчиками и проектировщиками проверял, идут ли работы по графику. Изучали, как исполняется гидроизоляция, что за материалы используются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября


На наш вопрос, почему так строго обсуждают гидроизоляцию, ведь уровень грунтовых вод значительно ниже, руководитель УКС Брестского ЖКХ Михаил Божко ответил: «Грунт всё равно вбирает воду из дождей и тающего снега. Когда мы строим, мы должны видеть на годы вперёд».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября


Мост улучшит экологию

Раз уж затронули тему уменьшения экологической нагрузки, надо уделить внимание тому, что сейчас у нас с землёй и воздухом. Для этого обратимся к сведениям Национальной системы мониторинга за 2017 год. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций тяжёлых металлов в городской почве и воздухе на ряде улиц — повышенное содержание продуктов сгорания автомобильного топлива, включая формальдегид. Бороться с этими напастями возможно только системно: перекраивать транспортные потоки — расширять узкие места и переходить на электротягу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59648.php

Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября


Строительство Кобринского моста как раз решает эти задачи, и в Бресте к его 1000-летию будет легче дышать.

 
Теги: Брест
 
 
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А перед этим продлят подземный переход для пешеходов. Автор фото: Алексей ГАНЧУК Неделю назад мы писали, как началась установка новых блоков для подземного...
 
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