Третью полосу на Кобринском мосту запустят 15 октября

Неделю назад мы писали, как началась установка новых блоков для подземного перехода. Пролетела неделя, и блоки превратились в единое целое, прочно связаны между собой. Сейчас они тщательно окутываются гидроизоляцией, затем их засыплют грунтом и гравийной подушкой. Сверху ляжет асфальт, и движение между двумя частями города будет по трём полосам.
Утром 10 октября картина была такая: старую часть прежнего моста срывали, а над путями появился механизм, замеченный на строительстве Западного обхода. «Это консольно-шлюзовой механизм, с его помощью мы демонтируем старые пролёты», — объяснил Олег Белый, работы на этом участке ведёт его «Мостоотряд-58».
Со стороны заметно, что новый мост на метр выше прежнего. В этом есть практическая необходимость: железнодорожную линию электрифицируют. Это позволит уменьшить расходы на эксплуатацию локомотивов и стоимость перевозки грузов. Также снизится экологическая нагрузка. Дело в том, что в продуктах сгорания топлива тепловозов содержится много вредных веществ, включая тяжёлые металлы. Конечно, нынешнее топливо — это не былой уголь, но Бресту, как мощному железнодорожному узлу, за прошедшее столетие досталось немало…
Планёрка ниже уровня грунта
А в 10 утра на другом участке, где строят подземный переход, началась рабочая планёрка. Представитель заказчика, заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский, вместе с подрядчиками и проектировщиками проверял, идут ли работы по графику. Изучали, как исполняется гидроизоляция, что за материалы используются.
На наш вопрос, почему так строго обсуждают гидроизоляцию, ведь уровень грунтовых вод значительно ниже, руководитель УКС Брестского ЖКХ Михаил Божко ответил: «Грунт всё равно вбирает воду из дождей и тающего снега. Когда мы строим, мы должны видеть на годы вперёд».
Раз уж затронули тему уменьшения экологической нагрузки, надо уделить внимание тому, что сейчас у нас с землёй и воздухом. Для этого обратимся к сведениям Национальной системы мониторинга за 2017 год. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций тяжёлых металлов в городской почве и воздухе на ряде улиц — повышенное содержание продуктов сгорания автомобильного топлива, включая формальдегид. Бороться с этими напастями возможно только системно: перекраивать транспортные потоки — расширять узкие места и переходить на электротягу.