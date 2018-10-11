Лукашенко: сотрудничество в АПК — наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией

Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом
«Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос — это сотрудничество в агропромышленном комплексе», — сказал Александр Лукашенко.
«Хотелось бы, чтобы мы с Президентом России меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов», — добавил белорусский лидер.