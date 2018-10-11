Мелодия материнской любви

Светлана Владимировна Шилько считает себя счастливой женщиной. Несмотря на хлопотливую и полную забот жизнь многодетной матери, она – очень позитивный, доброжелательный и цельный человек. Наверное, такой и должна быть мама троих мальчишек.

Помимо материнских забот и домашних хлопот, Светлана преуспевает на работе. А трудится она вот уже пять лет заместителем директора ГУ «Озерицкослободская детская школа искусств» и к тому же учит детей игре на гитаре. А после работы с нетерпением спешит домой к детям и мужу. Сейчас много времени уходит на подготовку домашних заданий. Если старший Роман делает уроки сам, то Адриану нужно больше внимания, а где-то и контроля. Да и младший сын требует постоянного внимания.

Чтобы выходные не проходили как будние дни, родители стараются придумать для детей различные занятия и развлечения, чтобы их детские воспоминания остались яркими и светлыми. Как правило, большая и дружная семья Шилько отправляется на прогулки, с удовольствием ходит в кинотеатр и цирк. А еще мальчишки с папой очень любят играть в футбол и при любом удобном случае отправляются с мячом на футбольное поле.





О том, что когда-то станет многодетной мамой, Светлана никогда не думала, хотя перед глазами был пример ее мамы, у которой было трое детей, многодетной мамой теперь стала и ее старшая сестра. Родилась Светлана в городе Сенно Витебской области, там же окончила общеобразовательную и музыкальную школы. Потом была учеба в Витебском музыкальном училище и университете культуры. Вышла замуж, родился первый сын, второй. Когда младшему сыну было два года, поступила в Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление и право» и в этом году уже стала дипломированным юристом.

Даже во время учебы Светлана не жаловалась на нехватку времени. Она никогда не повышает голос и всегда улыбается. А жизнь улыбается ей в ответ лицами ее детей.

Для нее мальчишки – это ключики к настоящему счастью, которое заключается в большой и дружной семье, где все доброе всегда умножено на три: любовь, забота и улыбки. Старшему сыну Роме уже исполнилось десять лет. Он вместе с восьмилетним братом Адрианом ходит в спортивную секцию по водному поло. Младшему Даниилу только пять лет, занят в саду кубиками Зайцева, занимается по программе «Умники и умницы» и у логопеда.

– Дети должны быть всегда при деле, – считает многодетная мама. – А для этого их нужно развивать, направлять и занимать. Старший сын занимался три года хоккеем, потом нашел другое занятие по душе и теперь с удовольствием ходит в бассейн. Тем более, это очень полезно для здоровья. Ребята постоянно чем-то заняты. К примеру, у старшего сына хороший голос, он неплохо поет, умеет хорошо имитировать звуки животных и пение птиц. Младший – более творческая натура, у него хорошо развита моторика, он делает красивые поделки. А средний сынуля – разностороння личность, ему интересно все!

Счастье Светланы, как и для любой другой матери, заключается в семье, ребятишках, их благополучии:

– Мое счастье – это дети. И даже их пол не имеет значения. Хотя многие, когда заходит разговор о детях, говорят, хочу мальчика или девочку. Для меня самое главное, чтобы дети были здоровы. Ведь они – мое будущее, моя жизнь. Да, быть многодетной мамой непросто. Но, с другой стороны, это приносит столько любви!

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.