Во время прямой линии в редакции газеты «Вечерний Минск» жительница столицы пожаловалась на то, что траты на поверку счетчиков тепла в квартире «съедают» всю экономию от их использования. Агентство « Минск-Новости » сообщает, что ей ответил генеральный директор столичного ЖКХ Юрий Кукашук.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жительница рассказала, что в ее квартире установлен счетчик тепла, и она рассчитывается за потребленные гигакалории по его показаниям. Первая поверка прошла через четыре года после покупки. Последующие необходимо проходить каждые два года.

— Стоит такая процедура более 50 рублей, и, получается, что все сэкономленные на отоплении деньги «съедает» поверка. Сам счетчик тоже стоит денег, если все посчитать, получается, что устанавливать такие приборы учета совершенно не выгодно. Нужно менять ситуацию. Почему бы не сделать ее бесплатной для горожан, как для счетчиков газа, воды? — говорит она.

Как пояснил Кукашук, счетчик тепла в квартире фактически — собственность жильца, поверять его он должен за свой счет.

— Согласен, что экономия, достигнутая на регулировании подачи отопления в жилое помещение, может перекрыться тратами на обслуживание прибора учета. Но это сейчас. Когда тарифы повысятся до экономически обоснованных, жители, использующие приборы учета и экономящие тепловую энергию, смогут ощутить разницу, — сказал генеральный директор.