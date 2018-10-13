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Альбина Джанабаева о старших детях Валерия Меладзе: «Никто их не бросал!»

13.10.2018 22:41 — Разное | Партизан  
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Певица устала от травли в Сети.

 
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Фото: @albinadzhanabaeva Instagram Альбины Джанабаевой

Альбина Джанабаева — человек уравновешенный и терпеливый, но даже её, как показала практика, можно вывести из себя, пишет 7 дней. Недавно у артистки сдали нервы из-за очередных нападок в Сети. Многие недоброжелатели до сих пор винят певицу в крахе брака Валерия Меладзе с женой Ириной, родившей ему трех детей. Альбина, которая обычно игнорирует или удаляет неприятные комментарии в своем микроблоге, на этот раз дала хейтерам отпор. 

Джанабаева, прочитав очередное сообщение о том, что она якобы разрушила крепкую семью и оставила дочек Меладзе без отца, не сдержалась и ответила: «Никто детей не бросал! Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются!» Правда, вскоре она «зачистила» комментарии и удалила свой ответ.


Валерий Меладзе с бывшей женой Ириной и дочками: Ингой, Софьей и Ариной
Фото: @ingameladze Instagram Инги Меладзе

Меладзе, к слову, действительно поддерживает с Ингой, Софьей и Ариной замечательные отношения. Несколько лет назад, когда история романа Валерия с Альбиной, только стала достоянием публики, у него был небольшой кризис в общении с детьми, но он его успешно преодолел. Певец выстроил отношения и с бывшей женой. Прошлым летом супруги вместе гуляли на свадьбе старше дочки — Инги, а до этого снялись в одной телепрограмме. Все обиды между Меладзе и его первой семьей остались в прошлом. Так что поклонникам, вероятно, стоит перестать устраивать травлю Альбине, которая уже четыре года является законной женой Валерия.


 
 
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