Альбина Джанабаева о старших детях Валерия Меладзе: «Никто их не бросал!»





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: @albinadzhanabaeva Instagram Альбины Джанабаевой





пишет 7 дней. Недавно у артистки сдали нервы из-за очередных нападок в Сети. Многие недоброжелатели до сих пор винят певицу в крахе брака Валерия Меладзе с женой Ириной, родившей ему трех детей. Альбина, которая обычно игнорирует или удаляет неприятные комментарии в своем микроблоге, на этот раз дала хейтерам отпор. Альбина Джанабаева — человек уравновешенный и терпеливый, но даже её, как показала практика, можно вывести из себя,7 дней. Недавно у артистки сдали нервы из-за очередных нападок в Сети. Многие недоброжелатели до сих пор винят певицу в крахе брака Валерия Меладзе с женой Ириной, родившей ему трех детей. Альбина, которая обычно игнорирует или удаляет неприятные комментарии в своем микроблоге, на этот раз дала хейтерам отпор.





Джанабаева, прочитав очередное сообщение о том, что она якобы разрушила крепкую семью и оставила дочек Меладзе без отца, не сдержалась и ответила: «Никто детей не бросал! Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются!» Правда, вскоре она «зачистила» комментарии и удалила свой ответ.









Валерий Меладзе с бывшей женой Ириной и дочками: Ингой, Софьей и Ариной

Фото: @ingameladze Instagram Инги Меладзе





Меладзе, к слову, действительно поддерживает с Ингой, Софьей и Ариной замечательные отношения. Несколько лет назад, когда история романа Валерия с Альбиной, только стала достоянием публики, у него был небольшой кризис в общении с детьми, но он его успешно преодолел. Певец выстроил отношения и с бывшей женой. Прошлым летом супруги вместе гуляли на свадьбе старше дочки — Инги, а до этого снялись в одной телепрограмме. Все обиды между Меладзе и его первой семьей остались в прошлом. Так что поклонникам, вероятно, стоит перестать устраивать травлю Альбине, которая уже четыре года является законной женой Валерия.



