Самое святое в жизни – мать

Полноценное развитие государства невозможно без укрепления престижа семьи и духовного возрождения общества. Женщины при помощи заботы и сердечной теплоты, отдаваемых близким, делают ячейки общества более крепкими. Своим детям они передают понимание нравственности и доброты. Поэтому 14 октября Беларусь встречает День матери, приуроченный к великому православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

Как при плотной занятости быть заботливой, любящей мамой, совмещать работу и воспитание детей, при этом оставаясь привлекательной и активной женщиной? Об этом накануне Дня матери мы поинтересовались у многодетной мамы, до декретного отпуска занимавшей должность заместителя главного врача Буда-Кошелевской центральной районной больницы, Анны Галыги.





Сегодня Анна – счастливая мама троих замечательных детей: 13-летнего Сергея, первоклассницы Вики и малышки Настеньки, которой буквально на днях исполнилось 7 месяцев. Однако женщина, несмотря на возраст младшей доченьки, не смогла долго сидеть без дела и спустя 4 месяца после рождения Насти вышла на работу: сейчас она на полставки трудится участковым терапевтом и по совместительству эндокринологом. Однако ни на секунду не забывает о своем самом главном предназначении – материнстве.

– Конечно, если бы не поддержка моих родителей и любимого супруга, которые в любой момент готовы прийти на помощь, не знаю, справилась бы я или нет, – признается Анна. – Безусловно, первые месяцы после рождения ребенка было непросто, как, уверена, и любой женщине. Но потом входишь в привычный ритм, учишься организовывать свое время и постепенно «втягиваешься» в новый образ жизни. Сегодня я уже не представляю, что могу жить какой-то другой жизнью.

Старшие дети радуют маму своими успехами: Сергей хорошо рисует, мастерит различные поделки, Вика с раннего детства занимается гимнастикой, до недавнего времени посещала гомельский спортивный клуб «Принцесса цирка», с 4 лет является участницей образцового ансамбля «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества. Поэтому неудивительно, что девочка – завсегдатай различных районных мероприятий и праздников, где неизменно восхищает и удивляет зрителей своим гимнастическим талантом и мастерством.

Как и в любой другой, в семье Галыга есть свои небольшие традиции. Так, на дни рождения ребят они все вместе выбираются в парк или детский развлекательный центр, где дружно и весело проводят досуг.

– Анна Валерьевна, по каким принципам воспитываете своих детей?

– Никогда не врать, быть честными всегда и со всеми. Стараюсь их не ругать, а выслушать и постараться понять, быть с ними на равных.

– Дети, какая у вас мама? – обращаюсь к Сереже и Вике.

– Очень хорошая, добрая, милая, заботливая и самая-самая лучшая на свете!

Ну разве после этих слов можно усомниться, что наша героиня – счастливая женщина? Кстати, буквально вчера Анна Галыга единственная от нашего района побывала на торжественном приеме у губернатора Гомельской области Владимира Дворника по случаю Дня матери.

Елена Костюченко из Морозович более 12 лет работает приемной мамой. За это время она вырастила и воспитала не одно поколение детей, вселив в них уверенность в том, что даже лишенный любви и заботы ребенок может быть обогрет и принят в семью как родной.





В свое время Елена Владимировна трудилась в местном хозяйстве и мечтала о втором ребенке, но судьба распорядилась иначе. Когда ей предложили попробовать себя в качестве приемной матери, женщина долго сомневалась и решилась на этот серьезный шаг только спустя 3 года, взяв на воспитание двух девочек.

– Конечно, было непросто, ведь у каждого ребенка свой характер, свои нравы, все они жили в семьях с разными укладами и принципами, кого-то баловали, кого-то, наоборот, держали в ежовых рукавицах. Поэтому один ребенок спокойно принимает критику и замечания, а другой – сразу в слезы. В процессе воспитания детей стараюсь придерживаться золотой середины: не обижать, но и не пестовать. А еще важно относиться ко всем ровно и не делить на родных и чужих, – говорит Елена Костюченко.

За эти годы через ее заботливые материнские руки прошли 22 приемных ребенка, в возрасте от 2 до 18 лет. Сегодня на попечении Елены Костюченко четверо ребят: самая старшая – Даша – находится в семье два с половиной года, Лёню и двух его сестричек – Настю и Алину – она воспитывает около года. По ее словам, все детки – послушные, старшая помогает по хозяйству, а Лёнька ревностно оберегает своих сестричек.

– Знаете, за эти годы я все больше убеждаюсь, что все детки любят своих родителей, какими бы они ни были. Даже когда называют меня мамой, я вижу, что они скучают по родным маме и папе. И я, хоть и прикипаю душой к своим воспитанникам, всегда искренне радуюсь, когда их нерадивые родители одумываются и возвращают своих кровиночек в семьи, – признается Елена Владимировна.

Елена Исаченко из числа тех, кто старается везде поспеть: еще до рассвета, пока все домочадцы мирно спят, она встает на работу, чтобы успеть на первую дойку. Но, даже несмотря на постоянную занятость, всегда находит время, чтобы уделить внимание своей семье.





Где родился, там и пригодился – как нельзя лучше эту народную мудрость можно отнести к нашей героине. Вся ее жизнь, так или иначе, связана с малой родиной – деревней Мачулище, где она родилась, выросла и работает в животноводстве по сей день. После окончания школы устроилась учетчиком-лаборантом на ферму, вскоре вышла замуж. У четы Исаченко родилось пятеро детей, двое из которых уже крепко стоят на ногах и зарабатывают себе на жизнь, средний сын учится в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже на электрика, а младшие еще школьники.

Беззаботной жизнь на селе точно не назовешь. Так уж заведено, что большая часть домашних обязанностей лежит на плечах женщины. И в этом деле главными помощниками для нее являются дети, которые и в доме порядок наведут, и за хозяйством присмотрят, и на приусадебном участке управятся. Сейчас Елена Леонидовна трудится бригадиром и техником-осеменатором на МТФ «Мачулище». В ее подчинении 12 человек, для которых она не только требовательный руководитель, но и человек, готовый прийти на помощь, подсказать и поддержать.

– Считаю себя счастливой женщиной, ведь у меня есть заботливый муж, дети, которых я безмерно люблю. Для них я прежде всего друг, которому можно довериться и поделиться сокровенным. Ни у кого нет от меня секретов. Если вижу, что ребенок в чем-то сомневается, подскажу правильное решение и выход из ситуации, потому что, как и любая мать, желаю своим родным только лучшего. А они в свою очередь дарят мне внимание и радость и не дают поводов печалиться, – поделилась Елена Леонидовна.

О Зое Старовойтовой можно с уверенностью сказать, что она воспитала достойных детей. Ее безмерной материнской любви и внимания с лихвой хватает каждой из семи дочерей. А еще она заботливая бабушка для 17 внуков и 4 правнуков.





Энергичная, деятельная, увлеченная, трудолюбивая, мастерица и рукодельница, настоящая труженица и мама по призванию – это все о Зое Петровне. Несмотря на все житейские трудности, которых выпало на ее долю немало, она не утратила веру в лучшее, смогла передать детям свою любовь и доброту, согреть их сердца материнским теплом.

– В жизни не всегда получается так, как мы этого хотим. В детстве я мечтала быть медсестрой, но, выйдя замуж в 16 лет, пришлось оставить мечту и идти работать на овощно-консервный завод в Октябре, трудилась там 10 лет. После того, как наша семья получила жилье в Коммунаре, я устроилась в РУП «Белоруснефть-Особино», где по сей день работаю бригадиром ловчей бригады, – делится Зоя Петровна.

Главным смыслом жизни и самым большим богатством женщина считает свою дружную семью. Так уж вышло, что муж Зои Петровны ушел из жизни, оставив ее с детьми на руках. Но даже такая огромная утрата и горе не сломали ее, а только закалили. Она трудилась на двух работах, чтобы поднять детей и обеспечить им достойную жизнь.

– С работой связана большая часть моей жизни. Выйдя на заслуженный отдых, я не смогла сидеть на пенсии и продолжила трудиться. Сейчас, когда дети выросли и нашли свое место в жизни, у меня появилось больше свободного времени, которое я посвящаю написанию стихотворений и бисероплетению. Я горжусь своими дочерьми, которые стали достойными людьми и хорошими мамами. Кстати, у одной из них, кроме четверых своих детей, двое приемных. Радость мне приносят и внуки. Моя внучка Юля Старовойтова достигла высоких результатов в велоспорте. Вообще, про свою семью могу говорить часами. С огромным удовольствием вспоминаю то время, когда мы собирались все вместе. Но и сегодня в моем доме, как и прежде, звучит детский смех, а значит, жизнь продолжается, – рассказала Зоя Старовойтова.

Марина ЛУСЕВИЧ, Ольга Чернякова.

Фото авторов.