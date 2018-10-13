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Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом "Формулы-3"

14.10.2018 09:16 — Разное | Интерфакс  
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Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик досрочно завоевал титул чемпиона европейской "Формулы-3".

Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом "Формулы-3"

19-летний гонщик финишировал вторым во второй гонке на этапе в Хокккенхайме и стал недосягаем для ближайшего преследователя - британца Дэна Тиктума.

Выступающий за PREMA Theodore Racing Шумахер-младший выиграл 8 гонок в нынешнем сезоне европейской "Формулы-3". Год назад в своем дебютном сезоне он стал 12-м по итогам чемпионата. В 2016 году Мик Шумахер стал вице-чемпионом в немецкой и итальянской сериях Ф4.

Его отец продолжает лечение после тяжелой травмы головы, которую он получил, катаясь на горных лыжах в 2013 году. Его близкие не сообщают подробностей о его лечении. Поддержать Мика в Хоккенхайм приехала его мать Коринна Шумахер.

 
 
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Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик досрочно завоевал титул чемпиона европейской "Формулы-3". 19-летний гонщик финишировал вторым во второй...
 
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