Освобожденный Турцией пастор Брансон вернулся в США

Пастор Эндрю Брансон, находившийся в заключении в Турции около двух и освобожденный в пятницу, вернулся в США, сообщает в субботу телеканал Fox News.

Брансона доставили на военную базу Эндрюс, расположенную недалеко от Вашингтона, после медицинского обследования, проведенного в военном госпитале США в Германии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп примет в Белом доме освобожденного пастора.

Брансон находился под арестом в Турции с октября 2016 года. Вопрос о его освобождении долгое время был одним из факторов, осложняющих отношения Вашингтона и Анкары. В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона".

Однако накануне американский телеканал NBC сообщал, что администрация США достигла тайного соглашения с турецкими властями, согласно которому Брансон будет выпущен на свободу. По данным NBC, взамен США обещали ослабить экономическое давление на Турцию.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный им под следствием, постановил освободить его.