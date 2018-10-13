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Особенные дети выступили на сцене Белорусского музыкального театра

14.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Начинали как любители. А сейчас спектакль первого семейного театра для детей с аутизмом включен в репертуар Белорусского музыкального театра. Дети вышли на сцену с профессиональными актерами. На спектакле побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот спектакль не о сиротах, в отличие от рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке». А об особенных детях, которых часто тоже не понимают окружающие и не слышат взрослые. Маленькие актеры играют самоотверженно и уже мечтают о карьере.

«Хорошую роль я играю. Но только персонаж у меня плохой. А сам я хороший. Театр никогда не брошу!», – рассказал актер Максим Лагун.

«Дружить учусь. Силе воли. Мы на сцене долго проводим время. И репетиции иногда занимают три часа. И это трудно», – поделился актер Глеб Курейчик. 

В семейном инклюзив-театре сейчас занимаются более ста человек. Треть из них – с аутизмом. Для педагогов они – талантливые актеры. Искусство поможет особенным детям адаптироваться к жизни, уверены психологи.

«Они общаются наравне с другими детьми. То есть у нас уже нет разделения: особенный или обычный. Это просто наш коллектив, наша труппа», – рассказала психолог семейного театра Екатерина Кураксина.

Поэтому и требования ко всем одинаковые. Если вышел на сцену  выкладывайся  требует режиссер.

«На сцену выходит тот, кто справляется. И тот, кто может. Тот, кто на данный момент не готов, примет участие в другом спектакле. Или в учебном. Здесь зритель. Зритель заплатил за билеты. Все должно быть, как следует», – заявила художественный руководитель театра Ирина Киселева.

Чтобы помочь воспитанникам «вжиться» в роли, специалисты разработали свою методику. Успехи и неудачи детей фиксирует камера. Видеозаписи анализируют.

Юные актеры признаются: лучшая поддержка для них – аплодисменты зрителей. И такие «особенные» спектакли каждый раз собирают аншлаги. Это уже пятая постановка семейного инклюзивного театра. Спектакли коллектива проходят по всей стране.



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