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Особенные дети выступили на сцене Белорусского музыкального театра
14.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Начинали как любители. А сейчас спектакль первого семейного театра для детей с аутизмом включен в репертуар Белорусского музыкального театра. Дети вышли на сцену с профессиональными актерами. На спектакле побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Этот спектакль не о сиротах, в отличие от рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке». А об особенных детях, которых часто тоже не понимают окружающие и не слышат взрослые. Маленькие актеры играют самоотверженно и уже мечтают о карьере.
«Хорошую роль я играю. Но только персонаж у меня плохой. А сам я хороший. Театр никогда не брошу!», – рассказал актер Максим Лагун.
«Дружить учусь. Силе воли. Мы на сцене долго проводим время. И репетиции иногда занимают три часа. И это трудно», – поделился актер Глеб Курейчик.
В семейном инклюзив-театре сейчас занимаются более ста человек. Треть из них – с аутизмом. Для педагогов они – талантливые актеры. Искусство поможет особенным детям адаптироваться к жизни, уверены психологи.
Поэтому и требования ко всем одинаковые. Если вышел на сцену выкладывайся требует режиссер.
Чтобы помочь воспитанникам «вжиться» в роли, специалисты разработали свою методику. Успехи и неудачи детей фиксирует камера. Видеозаписи анализируют.
Юные актеры признаются: лучшая поддержка для них – аплодисменты зрителей. И такие «особенные» спектакли каждый раз собирают аншлаги. Это уже пятая постановка семейного инклюзивного театра. Спектакли коллектива проходят по всей стране.
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Это уже пятая постановка семейного инклюзивного театра. Спектакли коллектива проходят по всей стране.
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