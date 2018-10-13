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«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей
Новости Беларуси. Это сейчас Захару сложно усидеть на месте. А еще буквально полтора года назад ему грозило инвалидное кресло. У мальчика – врожденное искривление позвоночника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недуг дал о себе знать уже на первых месяцах жизни.
Ольга Агеева, мама пациента (Россия):
Он может стать олимпийским чемпионом?
Сергей Виссарионов, заместитель директора Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):
В такой операции нуждаются несколько тысяч детей в России и Беларуси. Чтобы маленькие пациенты могли держать спину ровно, врачи двух стран разработали уникальную методику. Ее суть в том, что хирурги удаляют нездоровый позвонок за одну операцию. А вместо него устанавливают металлическую конструкцию. Она заполнена костной тканью, из которой со временем вырастает новый позвонок.
Сергей Виссарионов:
Алексей Баиндурашвили, директор Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):
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«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей
Новости Беларуси. Это сейчас Захару сложно усидеть на месте. А еще буквально полтора года назад ему грозило инвалидное кресло. У мальчика – врожденное искривление...
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