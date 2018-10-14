

«Избавляемся от балласта». Иван Головатый прокомментировал уход сотрудников в «Славкалий» Автор: Эдуард Кидяев.

Гендиректору «Беларуськалия» Ивану Головатому не жаль сотрудников, которые прельстились на заманчивое предложение «Славкалия», строящего Нежинский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Об этом топ-менеджер заявил в интервью подведомственному журналу Комитета госконтроля.

Иван Иванович Головатый подтвердил, что сейчас «Славкалий» предлагает более высокую зарплату на строящемся предприятии, чем на «Беларуськалии». «Кое-кто из солигорских калийщиков клюнул на заманчивое предложение. Однако сомневаюсь, что «Славкалию» удастся удержать такой уровень зарплаты после запуска производства (иначе это ударит по себестоимости)», — сказал он. «Стабильность, по моему мнению, гораздо ценнее, чем временное денежное преимущество. «Беларуськалий» такую стабильность гарантирует», — добавил руководитель.





Тех, кто уходит, Ивану Ивановичу «не жаль: предприятие таким образом избавляется от балласта». На «Беларуськалии» трудится 17,5 тысяч человек. Средняя зарплата на предприятии составляет чуть более 2 тысяч рублей. В основном она формируется за счет забойной группы, зарплата работников вспомогательных цехов несколько ниже, пояснил гендиректор «Беларуськалия».





В настоящее время «Славкалий», входящий в группу «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева, возводит ГОК на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. По итогу недавнего совещания Гуцериев отметил положительную динамку в реализации строительства объекта и остался доволен результатом выполненных поручений, подчеркнув: «Вижу очевидный прогресс, локомотив становится на рельсы».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта TUT.BY