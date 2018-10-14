

Кто сказал, что кредит на жилье – это сложно?

Но кто сказал, что для покупки квартиры обязательно оформлять кредит на 25 лет с залогом недвижимости и прочими «отягчающими» обстоятельствами?

Рассмотрим распространенную ситуацию

Вы хотите «расшириться» – продать однушку и купить двушку с доплатой, денег на которую нет. Допустим, Вы продали свою квартиру за 90 000 рублей, а понравившаяся двушка стоит 120 000 рублей.

Разницу в 30 000 рублей можно оформить по программе кредитования « Дабрабыт » от Банка БелВЭБ под поручительство одного физического лица. Процентная ставка от 13,6 до 14,5% годовых в зависимости от категории клиента.

На срок 12 лет по ставке 14,5% годовых максимально возможный платеж по кредиту на 30 000 составит 570 рублей, график погашения дифференцированный – значит, по мере погашения ежемесячный платеж будет уменьшаться.

Для оформления кредита заявителю и поручителю потребуется предоставить только паспорт и справку о доходах – никакого залога и недель ожидания ответа, решение банка Вы получите в течение одного рабочего дня.