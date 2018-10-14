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Доход в 298 тысяч долларов задекларировал житель Ганцевичского района. Ему насчитали налог почти в 39 тысяч
Житель Ганцевичского района задекларировал доход за прошлый год в размере 576,2 тысячи рублей (около 298 тысяч долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка за 2017 год). Эти деньги он получил из-за границы по договорам за оказание юридических услуг. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила заместитель начальника ИМНС по городу Барановичскому району.
Сумма уплаченного подоходного налог жителем составила 74900 рублей (около 38,7 тысячи долларов).
Напомним, в Минске самый большой доход за 2017 год
Житель Витебской области
Программист из Гомеля
Житель Пинска
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Доход в 298 тысяч долларов задекларировал житель Ганцевичского района. Ему насчитали налог почти в 39 тысяч
Эти деньги он получил из-за границы по договорам за оказание юридических услуг.
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