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Доход в 298 тысяч долларов задекларировал мужчина. Ему насчитали налог почти в 39 тысяч
15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест
Житель Ганцевичского района задекларировал доход за прошлый год в размере 576,2 тысячи рублей (около 298 тысяч долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка за 2017 год). Эти деньги он получил из-за границы по договорам за оказание юридических услуг. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила заместитель начальника ИМНС по Барановичскому району.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Сумма уплаченного подоходного налога жителем составила 74 900 рублей (около 38,7 тысячи долларов).
Напомним, в Минске самый большой доход за 2017 год
Житель Витебской области
Программист из Гомеля
Житель Пинска
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Житель Ганцевичского района задекларировал доход за прошлый год в размере 576,2 тысячи рублей (около 298 тысяч долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка за 2017 год)....
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