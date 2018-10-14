

Ежедневный обзор

15.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):

15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)



Прогнозное значение:0,4%

Предыдущее значение:0,3%



Индекс розничных продаж – показатель, отражающий объем розничных продаж на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров в Канаде. Это индикатор потребительских расходов, и, в какой-то мере, отражает уверенность потребителей и рассматривается как показатель темпов развития экономики Канады.



Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности.

15:30 USD Объём розничных продаж (м/м) (сент)

Прогнозное значение: 0,7%

Предыдущее значение:0,1%