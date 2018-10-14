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Ежедневный обзор: 15.10.2018

15.10.2018 09:54 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 15.10.2018
Ежедневный обзор

15.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)

Прогнозное значение:0,4%
Предыдущее значение:0,3%

Индекс розничных продаж – показатель, отражающий объем розничных продаж на основе выборки из розничных магазинов различных типов и размеров в Канаде. Это индикатор потребительских расходов, и, в какой-то мере, отражает уверенность потребителей и рассматривается как показатель темпов развития экономики Канады. 

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности. 

15:30 USD Объём розничных продаж (м/м) (сент)

Прогнозное значение: 0,7% 
Предыдущее значение:0,1%

 
 
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Ежедневный обзор 15.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) Прогнозное значение:0,4% ...
 
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