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Ежедневный обзор: 15.10.2018
15.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):
15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)
15:30 USD Объём розничных продаж (м/м) (сент)
Прогнозное значение: 0,7%
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Ежедневный обзор 15.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) Прогнозное значение:0,4% ...
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