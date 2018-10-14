Пассажирка поезда предъявила к контролю только 8 из 18 тыс. долларов США

Сотрудники Брестской таможни пресекли перемещение через границу незадекларированной суммы наличной иностранной валюты.



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В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» при контроле товаров, перемещаемых пассажирами поезда «Москва-Берлин», гражданка Украины заявила должностному лицу таможни о том, что перемещает через границу 8 тыс. долларов США и предъявила их к осмотру. В такой сумме денежные средства не подлежали обязательному декларированию, однако в ходе таможенного контроля среди личных вещей пассажирки поезда было обнаружено еще 10 тыс. долларов США.

В соответствии с законодательством ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.

Превышавшие установленный эквивалент 8 тыс. долларов США изъяты у гражданки до решения суда. По факту недекларирования ею денежных средств начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.