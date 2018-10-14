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На трассе М1 BMW сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в запрещённом месте
Новости Беларуси. 13 октября примерно в половине восьмого вечера в Барановичском районе погибли два пешехода, которые переходили дорогу в запрещённом месте.
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60-летний житель деревни Родковичи Барановичского района (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летний житель агрогородка Снов Минской области погибли на месте аварии. Световозвращающих элементов на пешеходах не было.
Проводится проверка.
Осенью 2018 года в Орше Mitsubishi наехал на родителей с ребёнком.
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Новости Беларуси. 13 октября примерно в половине восьмого вечера в Барановичском районе погибли два пешехода, которые переходили дорогу в запрещённом месте. По...
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