Кадры решают все!

Осень - это пора, когда мы сильнее обычного ощущаем значимость традиций, когда «теплые» праздники призывают нас вспомнить

о главном, стать чуточку добрее и сплоченнее.





В Ивьевском районе существует осенняя традиция проводить встречу руководства с молодыми специалистами, или заседание клуба «Смена».

11 октября 2018 года такое собрание было организовано в малом зале райисполкома.

Ставшие традиционными ежегодные встречи новоиспеченных специалистов с руководством района организуются с целью информирования молодёжи о формах социально – правовой и экономической защищенности, льготах и гарантиях, предоставляемых им в жилищной и бытовой сфере.

Райисполком распахнул двери выпускникам учебных заведений страны, приехавшим по направлению или по собственному желанию на работу в Ивьевский район для того, чтобы молодые специалисты знали, что им оказывается внимание и предлагается поддержка на самом высоком уровне, что они никогда не останутся один на один со своими проблемами.

Кроме того, это возможность познакомиться друг с другом!

Открыл мероприятие председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак.





Александр Иванович, поприветствовав юношей и девушек, отметил, что сегодня молодежь (а это одна четвертая часть населения Беларуси) рассматривается как самая инициативная, динамичная, предприимчивая часть населения, у которой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения, что в стране созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя в самых разных сферах деятельности.

Информация, прозвучавшая во время встречи, касалась ряда значимых тем, в том числе возможности карьерного и профессионального роста.

В своей речи председатель райисполкома отразил основные аспекты развития социально-экономической инфраструктуры Ивьевского района и упомянул о богатых традициях, истории края, красоте его ландшафтов.

В Ивьевском районе есть все условия и возможности для успешной деятельности и жизни.





Он выразил надежду, что молодые специалисты, которые в этом году приехали работать в наш район (а это 59 человек), не только ближе познакомятся с Ивьевщиной, узнают о ее особенностях, социо-культурном и экономическом потенциалах, но и останутся здесь, найдут свое место, закрепятся в коллективах, встретят свою судьбу и пустят корни. И пусть это будет 70% - то есть, больше, чем в прошлом году, когда осталось на Ивьевской земле 60% молодых специалистов.

Александр Иванович сосредоточил внимание на обеспечении социальных гарантий для недавних выпускников.

Грамотная молодежь — очень важный для экономики Ивьевского района ресурс, от которого зависит многое.

Но и для специалистов, особенно молодых, нужно создать такие условия, чтобы они хотели работать хорошо, и работать здесь, на Ивьевщине. Что для этого нужно? Прежде всего — поддержка руководителей, помощь коллег, то есть понимающий коллектив. А еще — приемлемые условия для жизни и достойная зарплата.

«Молодым специалистам, нуждающимся в жилье, будет отдан целый дом»,- заверил председатель райисполкома.

Также Александр Иванович сказал много теплых слов в адрес юношей и девушек, прибывших на работу в Ивьевский район, призвал в случае необходимости не бояться обращаться за помощью, ведь дверь кабинета председателя райисполкома для них всегда открыта.

Встреча прошла в необычном формате: своим первым опытом делились молодые люди, которые уже проработали в Ивьевском районе в течение года и те, кто только начал свою трудовую деятельность.

В чем заключается смысл их профессии, как прошел первый рабочий день, как приняли в коллективе, чему уже научились, какие планы строят на будущее – эти и другие вопросы, заданные сотрудниками Ивьевского центра культуры и досуга, прозвучали в интервью с молодежью.

Юрист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Субботники» Екатерина Кулик:

- Приступая к работе в первый день, очень боялась, переживала, понравится ли коллектив, но освоилась быстро. Научилась тому, что людям нужно улыбаться, доброжелательно к ним относиться.

Останется или нет, она еще не решила, будет видно. Поняла, что необходимо пополнять багаж знаний, много читать, не торопиться с выводами, думать.

Пользуясь случаем, заместитель управляющего КСУП «Субботники» по идеологической работе Ирина Александровна Авижа, похвалив Екатерину, призвала и других молодых людей оставаться в районе и приезжать в Субботники на работу, ведь труд занятых сельским хозяйством хоть и сложный, но интересный, да и люди замечательные в агрогородке.

Педагог – психолог Ивьевского яслей-сада-начальной школы Альмира Краткевич:

- Смысл моей деятельности – работа с детьми, общение с ними, умение диагностировать и выявлять проблемы. Я адаптировалась быстро и легко, потому что в данном учреждении образования проходила практику ранее. Мои ожидания совпали с реальностью. И я вполне счастлива, потому что умею планировать, ведь так легче осуществлять задуманное. Всем желаю сил, терпения и отваги.

Медсестра поликлиники Ивьевской районной больницы Софья Криницкая:

- Моя работа интересная и познавательная. О такой я мечтала с детства. Коллектив дружелюбный, все мне очень помогают. Трудно было только в первый день, когда я еще никого не знала. Работы, конечно, много, но я справляюсь. У коллег учусь сдержанности и проявлению уважения к людям.

Инспектор группы пропаганды взаимодействия с общественностью Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Михаил Хлистовский:

- Еще в детстве понял, что хочу работать в МЧС. В первый день мне очень помог коллега, потому что сам я не мог сориентироваться, все куда-то спешили, а я не знал, с чего начать. Моя профессия очень важная. Основам безопасности жизнедеятельности сейчас обучают и детей, и взрослых. В Ивье мне нравится. Вперед смотрю с оптимизмом и улыбкой.

Хормейстер народного ансамбля народной песни «Спадчына» отдела культурно-массовой и просветительной работы агрогородка Лаздуны Елена Козел:

- Песни должны звучать так, чтоб зритель приходил на концерты. Поэтому моя работа ответственная и важная. Я счастлива, что дарю людям положительные эмоции. В первый рабочий день очень волновалась, даже пришла на час раньше, чем было нужно. Хочу всем пожелать творческих достижений!

Памятные сувениры и свидетельства членов клуба «Смена» вручил новым специалистам сельскохозяйственных предприятий председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак.

Специалистов, прибывших в учреждения образования района, поздравила начальник отдела образования Ивьевского райисполкома Елена Николаевна Хомко.

Председатель Ивьевского районного совета депутатов Александр Александрович Хвасько подтвердил принадлежность к клубу «Смена» молодых людей из сферы здравоохранения.

Сувениры и свидетельства юным специалистам РОЧС и РАЙПО вручила заместитель председателя райисполкома по вопросам экономического развития Инна Васильевна Тарасова.

Молодых работников сферы культуры, которые каждый день дарят людям частичку себя, торжественно поприветствовала заместитель председателя райисполкома по вопросам развития социальной сферы Лидия Войтеховна Носуль.

С напутственным словом к молодым специалистам обратилась Екатерина Левдорович, учитель по классу аккордеона Юратишковской детской школы искусств, которая уже четвертый год плодотворно трудится на Ивьевской земле.

Она поблагодарила жителей Ивьевщины за гостеприимство, руководство района – за предоставленную возможность участвовать в областных и республиканских конкурсах, а также поприветствовала всех присутствующих на торжественном мероприятии, рассказала об организации досуга для юношей и девушек.

С ответным словом от имени молодых специалистов Ивьевского района ко всем участникам праздничного собрания обратилась Анна Черняк, учитель русского языка и литературы Бобровичского детского сада-начальной школы.

Девушка уверена, что все зависит от человека: и какой путь он выберет, и какое рабочее место он займет. Она выразила благодарность коллективам, которые приняли молодых специалистов в свою семью, райисполкому – за участие и заботу.

Анна Черняк призвала молодежь трудиться с полной отдачей и стать интересными личностями.

Согласитесь, осмыслив эти выступления, мы можем с легкостью нарисовать портрет молодого пополнения.

Серьезная, целеустремленная, ответственная, ведущая здоровый образ жизни – такая молодежь пришла в разные сферы деятельности Ивьевского района.

Молодежь пополнила наши ряды: в сельское хозяйство пришло 25 человек, в образование - 16 человек, в здравоохранение - 11 человек, в торговлю - 4 человека, в отдел по чрезвычайным ситуациям - 1 человек, в культуру - 2 человека.

«Кадры решают всё». Это истина. Именно поэтому на Ивьевщине уделяется серьезное внимание работе с молодыми специалистами.

Безусловно, передовой опыт, профессионализм тех, кто работает уже давно, в сочетании с креативным и новым подходом к работе молодых специалистов станут тем вектором, который будет направлен на перспективное развитие нашего района.

Несомненно, такие встречи важны. Молодые специалисты почувствовали себя нужными, замеченными, теперь они будут понимать поставленную перед ними задачу вносить свой вклад в развитие своей сферы деятельности и района в целом, будут знать, куда обратиться с интересующим вопросом.





Даже слова из песни учащейся Елизаветы Микулко подтвердили это:

Грею счастье внутри.

Смотри, оно с тобой связано!

Будет теплый день.

Не забывай, что я буду с тобой.

Между нашими душами крепкая нить.

Активным, образованным представителям молодого пополнения района по силам занять активную гражданскую позицию, заняться самообразованием, постижением тонкостей своего дела.

Как пела ученица Полина Клебеко во время музыкальной паузы: «Ну давай, покоряй!»

Ивьевский район нуждается в молодых перспективных кадрах, поэтому мы надеемся, что они закрепятся на нашей земле и вырастут профессионально.

Кто-то из парней и девушек вернулся в родные пенаты, а кто-то – прибыл в наш район по распределению.

Но теперь для них Ивьевщина всегда будет ассоциироваться с первым рабочим местом.

Как сложится карьера вчерашних студентов, что их ждет в будущем?

Ответы на эти вопросы даст только время.

Ну а пока – совместная фотография на память на крыльце райисполкома.

И. Холяво

Фото С. Зенкевич