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На лыжероллерной трассе в Веснянке строят раздевалку с душем и прокатом спортинвентаря
На лыжероллерной трассе в Веснянке появится здание для переодевания и проката спортинвентаря, рассказали GO.TUT.BY в ФК «Минск».
Многие лыжники
Строительство здания для переодевания и проката спортинвентаря началось в октябре. Заказчиком определен УКС Заводского района.
— Оно будет невысокое, одноэтажное, — рассказал GO.TUT.BY инструктор-методист Игорь Ефремов. — В здании будет работать прокат, планируются раздевалки со шкафчиками, душ и туалет. В целом, помещение получится более уютным, с обогревом зимой.
Как именно станут работать душ и раздевалки, еще уточняется.
— Один из вариантов, пользование войдет в стоимость проката, — уточняют в ФК «Минск».
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На лыжероллерной трассе в Веснянке появится здание для переодевания и проката спортинвентаря, рассказали GO.TUT.BY в ФК "Минск".
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