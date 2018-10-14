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На лыжероллерной трассе в Веснянке строят раздевалку с душем и прокатом спортинвентаря

15.10.2018 15:36 — Разное | Tut.by  
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На лыжероллерной трассе в Веснянке появится здание для переодевания и проката спортинвентаря, рассказали GO.TUT.BY в ФК «Минск».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Многие лыжники жаловались на то, что на трассе в Веснянке не хватает гардероба. То, что нужно предоставить отдельное помещение под раздевалки, обсуждали даже с мэром столицы Андреем Шорцем.

Строительство здания для переодевания и проката спортинвентаря началось в октябре. Заказчиком определен УКС Заводского района.

— Оно будет невысокое, одноэтажное, — рассказал GO.TUT.BY инструктор-методист Игорь Ефремов. — В здании будет работать прокат, планируются раздевалки со шкафчиками, душ и туалет. В целом, помещение получится более уютным, с обогревом зимой.

Как именно станут работать душ и раздевалки, еще уточняется.

— Один из вариантов, пользование войдет в стоимость проката, — уточняют в ФК «Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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На лыжероллерной трассе в Веснянке появится здание для переодевания и проката спортинвентаря, рассказали GO.TUT.BY в ФК "Минск".
 
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