Путин наградил орденом чиновника, которого ударил стулом Кокорин

Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил сегодня от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.



Александр Кокорин. Reuters

Награда получена за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж».

Напомним, что Денис Пак был потерпевшим в конфликте с футболистом сборной России Александром Кокориным. Игрок ударил чиновника стулом по голове. Против Кокорина возбуждены дела по статьям 116 (Побои) и 213 (Хулиганство). Сейчас нападающий «Зенита» находится в СИЗО Бутырки. Он арестован на два месяца.