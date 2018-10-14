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Путин наградил орденом чиновника, которого ударил стулом Кокорин
Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил сегодня от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает
Награда получена за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж».
Напомним, что Денис Пак был потерпевшим в конфликте с футболистом сборной России Александром Кокориным. Игрок ударил чиновника стулом по голове. Против Кокорина возбуждены дела по статьям 116 (Побои) и 213 (Хулиганство). Сейчас нападающий «Зенита» находится в СИЗО Бутырки. Он арестован на два месяца.
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил сегодня от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает официальный...
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