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Путин наградил орденом чиновника, которого ударил стулом Кокорин

15.10.2018 16:29 — Разное | Tut.by  
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил сегодня от Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.


Александр Кокорин. Reuters

Награда получена за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж».

Напомним, что Денис Пак был потерпевшим в конфликте с футболистом сборной России Александром Кокориным. Игрок ударил чиновника стулом по голове. Против Кокорина возбуждены дела по статьям 116 (Побои) и 213 (Хулиганство). Сейчас нападающий «Зенита» находится в СИЗО Бутырки. Он арестован на два месяца.

 
 
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак получил сегодня от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает официальный...
 
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