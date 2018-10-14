﻿ Сколько картошки приходится на каждого белоруса и какие продукты у нас почти полностью импортные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько картошки приходится на каждого белоруса и какие продукты у нас почти полностью импортные

15.10.2018 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Продовольственная безопасность белорусов находится на достаточно высоком уровне и она улучшается, отмечают в Белстате. Ко Всемирному дню продовольствия ведомство подготовило обзор по ситуации с продовольствием в Беларуси.
1 из 5

Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по производству картофеля на душу населения, отмечают в Белстате. В прошлом году это было 675 кило. В лидерах мы и по производству других продуктов. На каждого белоруса приходится 127 килограммов мяса, 771 — молока и 375 яиц. Если говорить о среднедушевом производстве зерна и овощей, то здесь мы на пятом месте: у нас на каждого приходится 842 килограмма зерна и 206 кило овощей.

В прошлом году на каждого жителя Беларуси было произведено вдвое больше мяса, чем на жителя России или Казахстана. Молока у нас было в 3 — 3,6 раза больше, чем в Армении, Украине и России, и в 2,5 раза больше, чем в Казахстане.

"Торговая сеть полностью обеспечивает белорусов всеми необходимыми продовольственными товарами", — отмечают в Белстате. На начало 2018 года у нас работало около 17 тысяч продуктовых магазинов. Это значит, что на каждые 10 тысяч жителей у нас приходится 18 продовольственных магазинов.

За восемь месяцев этого года торговля продала продуктов на сумму 13,6 миллиарда рублей. От общего количества проданных товаров в стране 53% приходится именно на продовольственные.

Белстат отмечает, что большинство продуктов, которые продаются в наших магазинах, — отечественного производства. Их 79,5% от общего количества проданных продовольственных товаров.

А по некоторым товарам спрос покупателей практически полностью удовлетворяется продукцией отечественных производителей. К примеру, яйца у нас продаются только отечественного производства, мясо на 99,8% тоже наше, сливочное масло — на 99,7%. Зато фрукты, рыба и растительное масло больше чем на 80% у нас импортные.


За январь — август 2018 года мы экспортировали продовольственных товаров на 2837,5 миллиона долларов. Это 12,9% от общего объема экспорта товаров. Сейчас мы поставляем продукты в 77 стран. 


 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продовольственная безопасность белорусов находится на достаточно высоком уровне и она улучшается, отмечают в Белстате. Ко Всемирному дню продовольствия...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске вор проник в квартиру, пока хозяин кормил на кухне ребёнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика