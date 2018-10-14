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Слуцкая милиция напоминает о необходимости быть бдительными с "оконными мошенниками"

15.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий районный отдел внутренних дел уведомляет, что истории про мошенников, которые ходят по домам, предлагая замену или ремонт окон, давние, но все равно продолжают жить в новых вариациях. Гражданам предлагают бесплатную диагностику окон, а попутно находят какие-то недостатки, которые необходимо немедленно исправить. А ещё – предлагают заключить договор на сервисное обслуживание на несколько лет. Так за последнюю неделю сразу несколько пожилых людей стали жертвами подобной ситуации.

Что бы не стать жертвой подобных ситуаций и научится узнавать настоящего установщика окон:

  • специалисты из крупных оконных компаний не ходят по домам с предложением своих услуг;
  • технолог, который приезжает делать замеры, не может сразу сказать стоимость работы – ее вычисляют другие специалисты в офисе, перезванивают клиенту и озвучивают цену;
  • легальные компании не навязывают ремонт окон клиентам. Если возникают какие-то проблемы – люди обращаются сами;

Иногда людям представляются работниками госпредприятий, которые проводят плановую проверку окон, например ЖКХ, но все граждане должны знать, что окна находятся в собственности у жильцов и ЖКХ не оказывает услуги по диагностике или ремонту.

Первое, что необходимо делать – это не впускать в дом незнакомых людей. Не заключайте договоров у себя дома, так как расторгнуть договор, составленный юридически грамотно и вернуть деньги очень сложно – ведь какую-то работу с вашими окнами уже произвели. Придется доказывать, что эта услуга была вам навязана. Оспорить договор в суде очень проблематично. Если с окнами действительно возникли проблемы, лучше обращаться в ту фирму, которая их монтировала, а не к посторонним людям.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ВНИМАТЕЛЬНЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИ ДЕНЬГИ!!!

Слуцкий РОВД

 
 
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Слуцкий районный отдел внутренних дел уведомляет, что истории про мошенников, которые ходят по домам, предлагая замену или ремонт окон, давние, но все равно...
 
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