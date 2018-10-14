В Минске задержали проституток, которые работали за алкоголь или за 30-50 рублей





Фото: РУВД Партизанского района Минска.





В отношении задержанных составили административные протоколы (статья — "Занятие проституцией"). Женщинам грозит административный арест или штраф (до 1225 рублей).





"Беларусь сегодня" разместила фото задержанных, их четверо. Отмечается, что женщинам от 25 до 50 лет, они приехали в столицу из разных регионов страны и живут на съемных квартирах. За несколько лет проституток уже неоднократно задерживали и привлекали к ответственности. Последний раз они попались на глаза милиции возле микрорайона "Шабаны". разместила фото задержанных, их четверо. Отмечается, что женщинам от 25 до 50 лет, они приехали в столицу из разных регионов страны и живут на съемных квартирах. За несколько лет проституток уже неоднократно задерживали и привлекали к ответственности. Последний раз они попались на глаза милиции возле микрорайона "Шабаны".









Кстати, правоохранители интересовались у женщин, почему они после административных наказаний возвращаются к прежнему занятию. Одна из них ответила следующее: "Не идти же уборщицей в ПТУ".



