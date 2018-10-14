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В Минске задержали проституток, которые работали за алкоголь или за 30-50 рублей

15.10.2018 17:57 — Разное | Партизан  
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Как информирует официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, милиционеры их заметили в районе МКАД.


Фото: РУВД Партизанского района Минска.

В отношении задержанных составили административные протоколы (статья — "Занятие проституцией"). Женщинам грозит административный арест или штраф (до 1225 рублей).

"Беларусь сегодня" разместила фото задержанных, их четверо. Отмечается, что женщинам от 25 до 50 лет, они приехали в столицу из разных регионов страны и живут на съемных квартирах. За несколько лет проституток уже неоднократно задерживали и привлекали к ответственности. Последний раз они попались на глаза милиции возле микрорайона "Шабаны".


Кстати, правоохранители интересовались у женщин, почему они после административных наказаний возвращаются к прежнему занятию. Одна из них ответила следующее: "Не идти же уборщицей в ПТУ".


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Как информирует официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, милиционеры их заметили в районе МКАД.
 
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