Квартиры в новостройках Минска от 1700 рублей за квадрат. Обзор Realt.by

Тренд на рынке недвижимости столицы — минчане стали выбирать более просторные квартиры!

Причина этих процессов заключается с одной стороны в демографии, с другой стороны в доступности кредитов. Поколение 1980-х сейчас является главной движущей силой рынка жилья. Это они шли учиться 10-15 лет назад и «разогревали» рынок аренды, потом приобретали свои первые небольшие квартиры. Сегодня они обросли семьями и проявляют интерес к комфортному жилью. Ситуация очень благоприятна: снижение цен на рынке минских новостроек наблюдается уже полгода, за это время квадратный метр подешевел на 34 доллара, что при больших метражах квартир приводит к существенной экономии, и многие не прочь прикупить пару лишних метров.

Предлагаем рассмотреть 10 новостроек Минска с привлекательными условиями от застройщиков. В продаже есть хорошие варианты многокомнатных квартир.

1. ИООО «Зомекс Инвестмент» — застройщик жилых комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», Vogue





«Маяк Минска» — город-в-городе, многофункциональный комплекс, расположенный у Национальной Библиотеки, в паре минут ходьбы от станции метро «Восток». В состав комплекса входит 1-ая полностью пешеходная улица Минска — Бульвар Пикассо, поющий фонтан, крупнейший торгово-развлекательный центр страны — Dana Mall и бизнес-центр Dana Center.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» и Vogue соседствует с Парком Челюскинцев и Ботаническим садом и находится между двумя станциями метро — «Московская» и «Парк Челюскинцев». Идеально подходит для тех, кому важно жить в окружении природы.

Для жителей комплексов - автомобилистов предусмотрено большое количество парковочных мест и вместительные паркинги. Рядом находятся школы, детские садики, поликлиники.

Вы можете приобрести уже готовые и строящееся квартиры в жилых комплексах в самый выгодный кредит под 7,49%, лизинг под 4,0% или беспроцентную рассрочку на 2 года.

Стоимость кв. м от 2764 рублей.

Телефон отдела продаж +375 (17) 269-32-90

Продавец: ИООО «Зомекс Инвестмент»

2. ИООО «Дана Астра» — застройщик многофункционального комплекса Minsk World





«Минск Мир» — многофункциональный финансовый, деловой, развлекательный и жилой комплекс, расположенный рядом с бывшим аэропортом «Минск-1». Minsk World предлагает развитую социальную инфраструктуру с современными школами, детскими садами и жилой комплекс с комфортной застройкой.

Minsk World будет состоять из 24 кварталов. На данный момент ведется активная застройка квартала «Эмиратс» и квартала «Чемпионов». В скором времени здесь появится станция метро «Аэродромная». Вы еще можете успеть приобрести квартиры в популярных домах «Эмиратс Волна», «Пальма», «Жемчужина», «Рио-Де-Жанейро» в беспроцентную рассрочку на 2 года или в кредит на самых выгодных условиях со ставкой от 7.49%!

Стоимость кв. м от 1975 рублей.

Телефон отдела продаж +375 (17) 393-94-65.

Подробности на сайте недвижимости bir.by.

Продавец: ИООО «Дана Астра»

3. «Гранд Хаус» - жилой комплекс в шаговой доступности от метро «Грушевка»





ЖК «Гранд Хаус» имеет удобное расположение на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса и находится всего в 10 минутах от центра города. Дом имеет монолитно-каркасное основание с заполнением керамическим кирпичом и дополнительным утеплением, оборудован бесшумными лифтами OTIS с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах расположены торгово-административные помещения.

Строительство дома идет посекционно, 4-7 секции введены в эксплуатацию. Совсем недавно Realt.by был в гостях у дольщиков 6-7 секций. В стадии строительства 8-11 секции, начато строительство 1-3 секций дома вдоль улицы Щорса и идет подготовка к старту продаж.

В продаже доступны:

двух- и трехкомнатные квартиры с видом на пр. Дзержинского либо зону сквера;

двухуровневые квартиры площадью до 140 кв. м;

места в подземном паркинге на выгодных условиях рассрочки;

есть готовые квартиры в построенных секциях.

Специальное предложение! Трехкомнатные квартиры евроформата площадью 74 квадратных метра по цене 2250 рублей кв. м.

Телефоны отдела продаж +375 (44) 534-30-00, +375 (29) 534-30-00

Продавец: ООО «Датч Стар»

4. ИООО «Белинте-Роба» — застройщик жилых комплексов «Вивальди» и «Чайковский»





Современный, стильный, функциональный комплекс «Вивальди» с благоприятной экологией района несомненно привлекает семьи с детьми. Рядом расположена станция метро «Уручье». Для автомобилистов комплекса предусмотрен вместительный паркинг.

Жилой комплекс «Чайковский» расположен в самом центре Минска, рядом с Парком Победы. В районе находится несколько школ и детских садов! Всего в 6 минутах ходьбы расположена станция метро «Молодежная».

В жилых комплексах «Вивальди» и «Чайковский» созданы все условия для здоровой и счастливой жизни!

Вы можете приобрести квартиры в уже готовых жилых комплексах «Вивальди» и «Чайковский» в самый выгодный кредит под 7,49% и лизинг под 4,0%.

Стоимость кв. м от 2764 рублей.

Телефон отдела продаж +375 17 269 32 90

Подробности на сайте недвижимости bir.by .

Продавец: ИООО «Белинте-Роба»

5. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского: квартиры от 2090 рублей за метр в рассрочку от 0% до 2 лет





ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо-и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.

Успейте воспользоваться специальным предложением на 3-комнатные квартиры в современном жилом комплексе « Мегаполис »: только для первых 5 покупателей действует скидка 110 рублей с каждого квадратного метра!





Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:

— Рассрочка 0% до 2 лет

— Кредит от 9,9%

— Лизинг от 4,9%

— Квартира в зачет

Подробнее: +375 (29) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

6. Жилой комплекс «Новый Заславль»





Готовые однокомнатные и двухкомнатные квартиры от застройщика с различными вариантами отделки и без. Площади от 45 до 66 кв. м.

Цена: от 1724 рублей кв. метр.

Улучшенные планировки, французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.

Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска 12 км, ж/д станция «Беларусь» (5 мин. от дома), электрички и поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч).

Телефон: +375 (29) 171-07-07, +375 (29) 271-07-07

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»

7. В новостройках жилого комплекса ЖК «Уручский-2»





ООО «СИ-трейдинг» приглашает приобрести квартиру в новостройках ЖК «Уручский-2» в двух километрах от МКАД. Новостройки находятся в непромышленной экологически чистой территории на краю соснового леса. До станции метро Уручье 2км, возле дома — автобусная остановка.

Преимущества квартир комплекса: функциональные планировки, ip-домофония, большие остекленные лоджии до 7 кв. метров, скоростные лифты, импортные стеклопакеты.

Метражи квартир: от 47 до 81 кв. метров.

Цены: от 2100 рублей за кв. метр.

Тел: +375 (29) 606-29-96; +375 (29) 333-55-66

Продавец: ООО «СИ-трейдинг»

8. Энергоэффективная новостройка на ул. Голодеда





Продолжается строительство 18-этажного энергоэффективного жилого дома на пересечении улицы Голодеда и Ауэзова в г. Минске.

В продаже однокомнатные квартиры-студии от 30 кв. м, полноценные «однушки» от 40 кв. м, «двушки» — 56 и 58 кв. м, «трешки» — 65 и 71 кв. м.

Цены на квартиры в зависимости от планировки — от 2155 до 2640 руб. за кв. м.

При 100% оплате предусмотрены скидки.

Закончить строительство планируется летом 2019 года.

Телефоны: +375(17) 266-09-62, (viber) +375(44) 766-84-84

Продавец: ОАО «10 УНР-инвест»

9. Жилой комплекс «Брестский» (кредит от 8%)





Современный жилой комплекс, состоящий из 3 каркасно-блочных домов и многоуровневого паркинга в Октябрьском районе г. Минска.

Квартиры в наличии:

1-комнатные (38 кв. м) по цене 2343 рубля за 1 кв. м.

2-комнатные (от 48,5 кв. м) по цене 2236 рублей за 1 кв. м.

3-комнатные (от 60,7 кв. м) по цене 2236 рублей за 1 кв. м.

Многоуровневый паркинг на 228 машино-мест (стоимость всего от 4260 рублей за место).

Качественная отделка мест общего пользования, скоростные лифты OTIS, кладовки для каждой квартиры.

Рядом строится станция метро «Неморшанский сад».

Застройщиком реализовано более 20 проектов по строительству домов (все введены в эксплуатацию в установленные сроки).

Контактные телефоны: +375 (29) 103-98-18, +375 (33) 393-98-18

Продавец: ООО «БизнесХаус»

10. Новостройка в районе площади Победы





Новостройка в центре Минска, в пешей доступности от пл. Победы (район Золотая горка). Тихое место на относительном удалении от городских магистралей, развитая инфраструктура. Стопроцентная обеспеченность местами для парковки. Доступ в подземный гараж-стоянку на лифте со всех жилых этажей.

Помещение для консьержа. IP- видеодомофония, видеонаблюдение. Качественные современные материалы, конструкции, инженерные системы. Индивидуальные планировки.

Всего 79 квартир площадью от 49 до 125 кв. м.

Цены: от 3200 рублей до 3900 рублей за кв. м.

Окончание строительства – январь 2019г.

Отдел продаж: +375 (17) 285-55-55, +375 (29) 165-66-67, +375 (29) 553-66-67

Продавец: ИП «Атлант-М Строй»

Выбирайте новостройки Минска в специализированном разделе «Новостройки» на портале Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках

актуальны на момент публикации материала.

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ООО «РиэлтБай».

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