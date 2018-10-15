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Квартиры в новостройках Минска от 1700 рублей за квадрат. Обзор Realt.by
16.10.2018 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Тренд на рынке недвижимости столицы — минчане стали выбирать более просторные квартиры!
Причина этих процессов заключается с одной стороны в демографии, с другой стороны в доступности кредитов. Поколение 1980-х сейчас является главной движущей силой рынка жилья. Это они шли учиться 10-15 лет назад и «разогревали» рынок аренды, потом приобретали свои первые небольшие квартиры. Сегодня они обросли семьями и проявляют интерес к комфортному жилью. Ситуация очень благоприятна: снижение цен на рынке минских новостроек наблюдается уже полгода, за это время квадратный метр подешевел на 34 доллара, что при больших метражах квартир приводит к существенной экономии, и многие не прочь прикупить пару лишних метров.
Предлагаем рассмотреть 10 новостроек Минска с привлекательными условиями от застройщиков. В продаже есть хорошие варианты многокомнатных квартир.
1. ИООО «Зомекс Инвестмент» — застройщик жилых комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», Vogue
Для жителей комплексов - автомобилистов предусмотрено большое количество парковочных мест и вместительные паркинги. Рядом находятся школы, детские садики, поликлиники.
Вы можете приобрести уже готовые и строящееся квартиры в жилых комплексах в самый выгодный кредит под 7,49%, лизинг под 4,0% или беспроцентную рассрочку на 2 года.
Стоимость кв. м от 2764 рублей.
Телефон отдела продаж +375 (17) 269-32-90
Продавец: ИООО «Зомекс Инвестмент»
2. ИООО «Дана Астра» — застройщик многофункционального комплекса Minsk World
«Минск Мир» — многофункциональный финансовый, деловой, развлекательный и жилой комплекс, расположенный рядом с бывшим аэропортом «Минск-1». Minsk World предлагает развитую социальную инфраструктуру с современными школами, детскими садами и жилой комплекс с комфортной застройкой.
Minsk World будет состоять из 24 кварталов. На данный момент ведется активная застройка квартала «Эмиратс» и квартала «Чемпионов». В скором времени здесь появится станция метро «Аэродромная». Вы еще можете успеть приобрести квартиры в популярных домах «Эмиратс Волна», «Пальма», «Жемчужина», «Рио-Де-Жанейро» в беспроцентную рассрочку на 2 года или в кредит на самых выгодных условиях со ставкой от 7.49%!
Стоимость кв. м от 1975 рублей.
Телефон отдела продаж +375 (17) 393-94-65.
Подробности на сайте недвижимости bir.by.
Продавец: ИООО «Дана Астра»
ЖК «Гранд Хаус» имеет удобное расположение на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса и находится всего в 10 минутах от центра города. Дом имеет монолитно-каркасное основание с заполнением керамическим кирпичом и дополнительным утеплением, оборудован бесшумными лифтами OTIS с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах расположены торгово-административные помещения.
Строительство дома идет посекционно, 4-7 секции введены в эксплуатацию. Совсем недавно Realt.by
В продаже доступны:
Специальное предложение! Трехкомнатные квартиры евроформата площадью 74 квадратных метра по цене 2250 рублей кв. м.
Телефоны отдела продаж +375 (44) 534-30-00, +375 (29) 534-30-00
Продавец: ООО «Датч Стар»
4. ИООО «Белинте-Роба» — застройщик жилых комплексов «Вивальди» и «Чайковский»
Современный, стильный, функциональный комплекс
В жилых комплексах «Вивальди» и «Чайковский» созданы все условия для здоровой и счастливой жизни!
Вы можете приобрести квартиры в уже готовых жилых комплексах «Вивальди» и «Чайковский» в самый выгодный кредит под 7,49% и лизинг под 4,0%.
Стоимость кв. м от 2764 рублей.
Телефон отдела продаж +375 17 269 32 90
Подробности на сайте недвижимости
Продавец: ИООО «Белинте-Роба»
ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо-и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.
Успейте воспользоваться специальным предложением на 3-комнатные квартиры в современном жилом комплексе «
Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:
— Рассрочка 0% до 2 лет
— Кредит от 9,9%
— Лизинг от 4,9%
— Квартира в зачет
Подробнее: +375 (29) 340 05 40
Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»
Готовые однокомнатные и двухкомнатные квартиры от застройщика с различными вариантами отделки и без. Площади от 45 до 66 кв. м.
Цена: от 1724 рублей кв. метр.
Улучшенные планировки, французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.
Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска 12 км, ж/д станция «Беларусь» (5 мин. от дома), электрички и поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч).
Телефон: +375 (29) 171-07-07, +375 (29) 271-07-07
Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»
ООО «СИ-трейдинг» приглашает приобрести квартиру в новостройках ЖК «Уручский-2» в двух километрах от МКАД. Новостройки находятся в непромышленной экологически чистой территории на краю соснового леса. До станции метро Уручье 2км, возле дома — автобусная остановка.
Преимущества квартир комплекса: функциональные планировки, ip-домофония, большие остекленные лоджии до 7 кв. метров, скоростные лифты, импортные стеклопакеты.
Метражи квартир: от 47 до 81 кв. метров.
Цены: от 2100 рублей за кв. метр.
Тел: +375 (29) 606-29-96; +375 (29) 333-55-66
Продавец: ООО «СИ-трейдинг»
Продолжается строительство 18-этажного энергоэффективного жилого дома на пересечении улицы Голодеда и Ауэзова в г. Минске.
В продаже однокомнатные квартиры-студии от 30 кв. м, полноценные «однушки» от 40 кв. м, «двушки» — 56 и 58 кв. м, «трешки» — 65 и 71 кв. м.
Цены на квартиры в зависимости от планировки — от 2155 до 2640 руб. за кв. м.
При 100% оплате предусмотрены скидки.
Закончить строительство планируется летом 2019 года.
Телефоны: +375(17) 266-09-62, (viber) +375(44) 766-84-84
Продавец: ОАО «10 УНР-инвест»
Современный жилой комплекс, состоящий из 3 каркасно-блочных домов и многоуровневого паркинга в Октябрьском районе г. Минска.
Квартиры в наличии:
1-комнатные (38 кв. м) по цене 2343 рубля за 1 кв. м.
2-комнатные (от 48,5 кв. м) по цене 2236 рублей за 1 кв. м.
3-комнатные (от 60,7 кв. м) по цене 2236 рублей за 1 кв. м.
Многоуровневый паркинг на 228 машино-мест (стоимость всего от 4260 рублей за место).
Качественная отделка мест общего пользования, скоростные лифты OTIS, кладовки для каждой квартиры.
Рядом строится станция метро «Неморшанский сад».
Застройщиком реализовано более 20 проектов по строительству домов (все введены в эксплуатацию в установленные сроки).
Контактные телефоны: +375 (29) 103-98-18, +375 (33) 393-98-18
Продавец: ООО «БизнесХаус»
Новостройка в центре Минска, в пешей доступности от пл. Победы (район Золотая горка). Тихое место на относительном удалении от городских магистралей, развитая инфраструктура. Стопроцентная обеспеченность местами для парковки. Доступ в подземный гараж-стоянку на лифте со всех жилых этажей.
Помещение для консьержа. IP- видеодомофония, видеонаблюдение. Качественные современные материалы, конструкции, инженерные системы. Индивидуальные планировки.
Всего 79 квартир площадью от 49 до 125 кв. м.
Цены: от 3200 рублей до 3900 рублей за кв. м.
Окончание строительства – январь 2019г.
Отдел продаж: +375 (17) 285-55-55, +375 (29) 165-66-67, +375 (29) 553-66-67
Продавец: ИП «Атлант-М Строй»
Выбирайте новостройки Минска в специализированном
Цены на квартиры в представленных новостройках
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