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Может ли наниматель уволить работника, если заканчивается контракт, а он на больничном? Комментарий специалиста
Можно ли уволить работника по истечении срока действия контракта, если он находится на больничном? Главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко
Специалист уточняет, что в Трудовом кодексе прописано, что «истечение срока контракта является основанием для его прекращения». Исключение — случаи, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.
— В период временной нетрудоспособности не допускается расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя. Но поскольку увольнение по пункту 2 статьи 35 Трудового кодекса не является увольнением по инициативе нанимателя, то гарантии, установленные части 2 статьи 43 ТК, не действуют, — отмечает Александр Шишко.
Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание.
— Увольнение работника по этому основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске. Нужно иметь в виду: если работник не уволен в день истечения срока контракта, то контракт преобразуется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, — добавляет специалист.
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Может ли наниматель уволить работника, если заканчивается контракт, а он на больничном? Комментарий специалиста
Эксперт поясняет, как может в такой ситуации поступить наниматель.
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