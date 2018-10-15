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Может ли наниматель уволить работника, если заканчивается контракт, а он на больничном? Комментарий специалиста

16.10.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Можно ли уволить работника по истечении срока действия контракта, если он находится на больничном? Главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко поясняет, что наниматель в такой ситуации может уволить сотрудника. И вот почему.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Специалист уточняет, что в Трудовом кодексе прописано, что «истечение срока контракта является основанием для его прекращения». Исключение — случаи, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.

— В период временной нетрудоспособности не допускается расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя. Но поскольку увольнение по пункту 2 статьи 35 Трудового кодекса не является увольнением по инициативе нанимателя, то гарантии, установленные части 2 статьи 43 ТК, не действуют, — отмечает Александр Шишко.

Контракт прекращается в последний день его действия независимо от того, на какой день (рабочий или выходной) приходится его окончание.

— Увольнение работника по этому основанию не исключается в период временной нетрудоспособности либо пребывания в отпуске. Нужно иметь в виду: если работник не уволен в день истечения срока контракта, то контракт преобразуется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, — добавляет специалист.

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