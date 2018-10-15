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Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе

16.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Буэнос-Айресе проходит Юношеская олимпиада, которая завершится 18 октября. Белорусские спортсмены хорошо себя показывают и активно пополняют копилку наград. 

Анастасия Шкурдай завоевала «бронзу» в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.  Спортсменка  только на финише уступила своим соперницам. Для белоруски это вторая награда на играх, девушка также увезет домой «бронзу» за дистанцию на 50 метров баттерфляем. 

Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе


Дзюдоист Артем Колосов  стал обладателем «золота» в командном турнире. 

Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе


Показали высокий результат и наши атлеты, которые увезут в Беларусь бронзовые медали.  Виктория Ахотникова и Илья Фоменков получили свои награды в командном турнире по спортивной акробатике. 

Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе


Наталья Варакина выиграла бронзовую медаль по борьбе. Она  уступила лишь Шохиде Ахмедовой из Узбекистана. В поединке за «бронзу» она была сильнее Зинеб Эш-Чабки из Марокко. 

Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе


Отличный результат показала белоруска Кристина Концевенко, которая завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом. В текущем сезоне 17-летняя спортсменка  заняла третье место на юношеском чемпионате мира. Бронзовая медаль Кристины Концевенко стала шестой наградой для сборной Беларуси в Буэнос-Айресе. 

Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе
 
 
 
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В Буэнос-Айресе проходит Юношеская олимпиада, которая завершится 18 октября. Белорусские спортсмены хорошо себя показывают и активно пополняют копилку наград.
 
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