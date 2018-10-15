Гродненские спортсмены забрали 6 наград на III Юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе

Анастасия Шкурдай завоевала «бронзу» в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсменка только на финише уступила своим соперницам. Для белоруски это вторая награда на играх, девушка также увезет домой «бронзу» за дистанцию на 50 метров баттерфляем.
Дзюдоист Артем Колосов стал обладателем «золота» в командном турнире.
Показали высокий результат и наши атлеты, которые увезут в Беларусь бронзовые медали. Виктория Ахотникова и Илья Фоменков получили свои награды в командном турнире по спортивной акробатике.
Наталья Варакина выиграла бронзовую медаль по борьбе. Она уступила лишь Шохиде Ахмедовой из Узбекистана. В поединке за «бронзу» она была сильнее Зинеб Эш-Чабки из Марокко.
Отличный результат показала белоруска Кристина Концевенко, которая завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом. В текущем сезоне 17-летняя спортсменка заняла третье место на юношеском чемпионате мира. Бронзовая медаль Кристины Концевенко стала шестой наградой для сборной Беларуси в Буэнос-Айресе.