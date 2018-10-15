В Гродненском районе задержали нелегала из Пакистана

Нелегала задержали днем 12 октября в районе деревни Стрельчики Гродненского района. О том, что в пределах погранзоны находится неизвестный, гродненским пограничникам сообщили местные жители.

Им оказался 35-летний гражданин Пакистана, который направлялся в Польшу.

– В ходе разбирательства установлено, что мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в ЕС, – сообщили в ГПК.

В отношении нарушителя начат административный процесс сразу по нескольким статьям КоАП Республики Беларусь за нарушение законодательства о государственной границе. До завершения разбирательства задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания. Нарушителю грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь.