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В Гродненском районе задержали нелегала из Пакистана

16.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Нелегала задержали днем 12 октября в районе деревни Стрельчики Гродненского района. О том, что в пределах погранзоны находится неизвестный, гродненским пограничникам сообщили местные жители.
 
 
Им оказался 35-летний гражданин Пакистана, который направлялся в Польшу. 
 
 
– В ходе разбирательства установлено, что мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в ЕС, – сообщили в ГПК.
 
 
В отношении нарушителя начат административный процесс сразу по нескольким статьям КоАП Республики Беларусь за нарушение законодательства о государственной границе. До завершения разбирательства задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания. Нарушителю грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь.
 
 
 
 
 
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Нелегала задержали днем 12 октября в районе деревни Стрельчики Гродненского района. О том, что в пределах погранзоны находится неизвестный, гродненским...
 
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