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Викарием митрополита Павла стал епископ Боровлянский
В Минске 15 октября в ходе Синода Русской Православной Церкви был удовлетворен рапорт митрополита Минского и Заславского Павла о необходимости иметь викарного архиерея.
Члены Синода назначили викарием Минской епархии с титулом «Боровлянский» лирика Брестской епархии игумена Игнатия (Луковича), пишет
“Место наречения и хиротонии игумена Игнатия (Луковича) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла”, – говорится в постановлении Синода.
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В Минске 15 октября в ходе Синода Русской Православной Церкви был удовлетворен рапорт митрополита Минского и Заславского Павла о необходимости иметь викарного...
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