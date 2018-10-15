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В системе BelToll произошли некоторые изменения: кто освобождён от платы за проезд по платным автодорогам Беларуси?
16.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Об изменениях законодательства в области автомобильного транспорта, касающихся деятельности ЕТС-Системы, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске В.В. Коб.
Пользователи платной автомобильной дороги, освобожденные от платы за проезд:
Плата за проезд, внесенная с 1 июня 2014 г. пользователями, использующими транспортные средства, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны, и буксируемые ими прицепы, возврату не подлежит.
Плата за проезд в увеличенном размере по фактам проезда по платным автомобильным дорогам с 1 июня 2014 г., внесенная такими пользователями, подлежит возврату после предъявления пользователями соответствующего требования в Транспортную инспекцию.
Проверка наличия оснований для освобождения от платы за проезд по платным дорогам пользователей, использующих транспортные средства с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств-членов Евразийского экономического союза, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо приобретенные физическими лицами на территории государств-членов Евразийского экономического союза и ввезенные на территорию Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы, а также пользователей, использующих транспортные средства, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы, осуществляется Транспортной инспекцией.
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В системе BelToll произошли некоторые изменения: кто освобождён от платы за проезд по платным автодорогам Беларуси?
> Об изменениях законодательства в области автомобильного транспорта, касающихся деятельности ЕТС-Системы, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель...
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