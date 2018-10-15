В системе BelToll произошли некоторые изменения: кто освобождён от платы за проезд по платным автодорогам Беларуси?

Об изменениях законодательства в области автомобильного транспорта, касающихся деятельности ЕТС-Системы, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске В.В. Коб.



Указом Президента Республики Беларусь от 10 августа 2015 года № 349 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» внесены следующие изменения в системе электронного сбора платы.

Пользователи платной автомобильной дороги, освобожденные от платы за проезд:

пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны с установленными в случаях, предусмотренными законодательными актами, временными номерными знаками Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы (пункт вступил в силу с 14 февраля 2016 года);

пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств–членов Евразийского экономического союза, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо приобретенные физическими лицами на территории государств–членов Евразийского экономического союза и ввезенные на территорию Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы, — в течение 10 дней соответственно со дня их выпуска таможенными органами в целях обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза без ограничений по пользованию и распоряжению либо со дня их приобретения (пункт вступил в силу c 14 августа 2015 года);

соответственно со дня их выпуска таможенными органами в целях обращения на таможенной территории Евразийского экономического союза (пункт вступил в силу c 14 августа 2015 года); пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы (освобождены с 1 июня 2014 года). Такие пользователи осуществляют пользование платной дорогой без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в ЕТС-Системе и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.

Плата за проезд, внесенная с 1 июня 2014 г. пользователями, использующими транспортные средства, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны, и буксируемые ими прицепы, возврату не подлежит.

Плата за проезд в увеличенном размере по фактам проезда по платным автомобильным дорогам с 1 июня 2014 г., внесенная такими пользователями, подлежит возврату после предъявления пользователями соответствующего требования в Транспортную инспекцию.

Проверка наличия оснований для освобождения от платы за проезд по платным дорогам пользователей, использующих транспортные средства с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств-членов Евразийского экономического союза, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо приобретенные физическими лицами на территории государств-членов Евразийского экономического союза и ввезенные на территорию Республики Беларусь, и буксируемые ими прицепы, а также пользователей, использующих транспортные средства, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, с технической допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы, осуществляется Транспортной инспекцией.